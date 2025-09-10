Vagy nagy a baj, vagy eljött a béke ideje Angliában

Harry, Sussex hercege, a brit uralkodó és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, aki a hét eleje óta tartózkodik Londonban, szerdán a Clarence House-ba, Károly első számú londoni rezidenciájára hajtatott.

Sem az udvar, sem Harry képviselői nem erősítették meg a herceg és a király személyes találkozóját, de nem sokkal Harry érkezése előtt III. Károly is visszautazott Londonba nyári rezidenciájáról, a skóciai Balmoralból, ahol hagyományszerűen októberig tartózkodik, és szerdán ő is a Clarence House-ba hajtatott.

Harry és Károly legutóbb tavaly februárban találkozott személyesen, amikor az udvar bejelentette, hogy a királynál daganatos megbetegedést diagnosztizáltak és az uralkodó kezelésben részesül.

A herceg a bejelentés után Londonba repült és meglátogatta édesapját, de röviddel később visszautazott kaliforniai otthonába. Harry azóta is többször járt Londonban, de egyik alkalommal sem találkozott Károllyal.

A herceg ugyanakkor májusban hosszú interjút adott a BBC televíziónak, kijelentve: nagyon sok nézeteltérés volt közte és egyes családtagjai között, és tudja, hogy hozzátartozóinak egy része soha nem fog megbocsátani neki, ő azonban nagyon szeretne kibékülni velük, mivel "semmi értelme a további viaskodásnak".

Hozzátette:

nem tudja, hogy édesapjának "mennyi ideje van hátra".

Harry és amerikai felesége, Meghan hercegnő 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal - különösen Harry bátyjával, Vilmos trónörökössel és feleségével, Katalin hercegnővel - azóta is rendkívül feszült.

A helyzetet tovább rontotta Harry herceg két éve megjelent, világszerte hatalmas feltűnést keltő, Spare (Tartalék) című könyve, amely meglehetősen kényes, helyenként kifejezetten kínos részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéből, és Harry mindezt azóta nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte.