2025. szeptember 7. vasárnap
Mentők dolgoznak a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án. Három ember életét vesztette, legalább huszan megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

Kiderült, mi okozta a lisszaboni tragikus siklóbalesetet

Infostart / MTI

A két kabin közötti kábel szakadása okozta a lisszaboni siklóvasút szerdai balesetét, amely 16 ember életét követelte - közölte az előzetes vizsgálatok alapján a portugál légi és vasúti balesetek kivizsgálásával foglalkozó hivatal (GPIAAF).

"A baleset napjának reggelén elvégzett tervezett szemle során nem észleltek rendellenességet a kábelen" - pontosították az ügynökség nyomozói első közleményükben, amely megerősített megállapításokat tartalmaz, és nem pontos következtetéseket a baleset okaira vonatkozóan.

A szombaton nyilvánosságra hozott első vizsgálati eredmények szerint a baleset "a mintegy óránkénti 60 kilométeres sebesség mellett történt". A jelentés szerint "az események kevesebb mint 50 másodperc alatt zajlottak le".

A Gloria siklóvasút, amely jelenlegi formájában 1914-ben épült, két sárga kocsiból áll, amelyek egy ellensúlyrendszer segítségével felváltva mennek fel és le egy 45 méteres szintkülönbségű pályán 276 méter hosszan, az "átlagosan 18 százalékos lejtőn" - emlékeztettek a GPIAAF nyomozói.

"A kocsikat egy kábel köti össze, amely egy nagy, fordítható keréken keresztül egyenlíti ki súlyukat, és amely a Calçada da Glória (az állomás) tetején, egy földalatti műszaki helyiségben található" - írták, hangsúlyozva, hogy a két kocsit összekötő kábel a föld alatt helyezkedik el.

Szeptember 3-án 18 órakor a Gloria siklóvasút kocsijai a megfelelő állásban voltak - írták, hozzátéve, hogy a kocsikban utazók pontos száma jelenleg nem ismert. Néhány perccel később a kabinok megkezdték útjukat, de "néhány pillanattal az indulás után, mintegy hat méter megtétele után, hirtelen elveszítették az összekötő kábel által biztosított egyensúlyi erőt". A 2. számú kabin (az út alján) hirtelen hátrafelé kezdett haladni. Az 1. számú kabin, a (felső állomástól) Calçada da Glóriától, továbbra is lefelé haladt, és sebessége egyre nőtt, annak ellenére, hogy a vezető megpróbálta lefékezni - írták a GPIAAF nyomozói.

"Mintegy 170 méterrel az út kezdete után, a Calçada végső szakaszán található jobbos kanyar elején a jármű a (nagy) sebessége miatt kisiklott és felborult" - derült ki a jelentésből.

Az előzetes vizsgálat szerint a jármű teljesen elvesztette irányíthatóságát, a kabin felső részével oldalról nekicsapódott a bal oldalon található épület falának, ami a fa karosszéria megsemmisülését eredményezte. Ez után frontálisan nekicsapódott egy lámpaoszlopnak és a siklóvasút légi elektromos hálózata tartószerkezetének; mindkettő öntöttvas, így nagyon jelentős károkat okozott a kocsiban. A kocsi végül egy másik épület sarkánál állt meg.

Öt portugál és tizenegy külföldi halt meg a balesetben, amelynek a legfrissebb adatok szerint mintegy húsz sérültje is van.

Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után

"Úgy is lehet nézni, hogy elviszünk egy pontot" - értékelések az érzelmes ír-magyar 2-2 után

A vezető gólt szerző Varga Barnabás szerint nagyon bosszantó, hogy azután kapták az egyenlítő gólt, hogy végigvédekeztek egy félidőt emberhátrányban, de van a mérkőzésnek pozitív olvasata is a bosszantó végjáték után. Dibusz Dénes szerint is teljesült a minimális cél, de 2-0-ra a magyar válogatott vezetett, ezért lehet most mindenki csalódott.
 

Marco Rossi keserűen kitálalt az ír-magyar után

Orbán Viktor is értékelte az ír-magyar összecsapást - videó

Az első félidő remeklése után hősies helytállás kellett a döntetlenhez: Írország–Magyarország 2–2

A magyar vb-selejtezős csoport másik meccse meglepetés nélkül ért véget

