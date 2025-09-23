Lisszaboni siklótragédia: a fékezők megdöbbentő részleteket árultak el

Nyilatkozott a lisszaboni siklóvasút két fékezője, akik beperelték a céget. Most megdöbbentő részleteket mondtak el arról, hogy véleményük szerint mennyi hiányosság volt a siklónál. Az Index összefoglalója szerint azt állítják, hogy nem tanították meg nekik, mit kell csinálni kábelszakadás esetén, és szerintük a Carris közlekedési vállalat nem végezte el a rendszeres karbantartást.

Szeptember 3-án 16 ember halt meg, mert kábelszakadás miatt kisiklott a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija, Kiderült, hogy a rendszer régóta súlyos hiányosságokkal működött , ezért a Carris közlekedési vállalatnál dolgozó két fékező beperelte a céget. Az egyikük még a Carris alkalmazottja, a másik már otthagyta a céget.

„Nem tudtuk, hogy időzített bombán ülünk” – mondta az egyikük, aki azt állítja, soha nem mondták el nekik, mi a teendő, ha elszakad a kábel a két kocsi valamelyikénél.

A másik fékező szerint a képzésen azt mondták nekik, azért nem kell tudniuk, mi van, ha elszakad a kábel, „mert ez soha nem fog megtörténni”. A két dolgozó szerint a siklóvasút karbantartása sem volt megfelelő, de a Carris közlekedési vállalat tagadja a vádakat. De a két fékező már nem hisz a rendszer biztonságában, egyikük azt mondta, be sem teszi oda többé a lábát.

Nem az Elevador da Glória az egyetlen siklóvasút Lisszabonban, a Lavra szinte teljesen azonos rendszerrel működik, ezért az interjút adó dolgozók elmondták, hogy ezek után nem szállnának fel arra sem.