2025. szeptember 23. kedd Tekla
Mentők dolgoznak a helyszínen, miután kisiklott egy siklóvasút egyik kocsija a portugál főváros, Lisszabon belvárosában 2025. szeptember 3-án. Három ember életét vesztette, legalább huszan megsérültek.
Nyitókép: MTI/EPA/LUSA/Miguel A. Lopes

Lisszaboni siklótragédia: a fékezők megdöbbentő részleteket árultak el

ELŐZMÉNYEK

Fogalmuk sem volt a siklóvasút fékezőinek, mit kell tenni, ha elszakad a kábel. „Sosem tenném rá föl a lábam még egyszer” – nyilatkozta a két fékező, akik beperelték a cégüket a 140 éves lisszaboni siklóvasút katasztrófája után.

Nyilatkozott a lisszaboni siklóvasút két fékezője, akik beperelték a céget. Most megdöbbentő részleteket mondtak el arról, hogy véleményük szerint mennyi hiányosság volt a siklónál. Az Index összefoglalója szerint azt állítják, hogy nem tanították meg nekik, mit kell csinálni kábelszakadás esetén, és szerintük a Carris közlekedési vállalat nem végezte el a rendszeres karbantartást.

Szeptember 3-án 16 ember halt meg, mert kábelszakadás miatt kisiklott a lisszaboni siklóvasút egyik kocsija, Kiderült, hogy a rendszer régóta súlyos hiányosságokkal működött , ezért a Carris közlekedési vállalatnál dolgozó két fékező beperelte a céget. Az egyikük még a Carris alkalmazottja, a másik már otthagyta a céget.

„Nem tudtuk, hogy időzített bombán ülünk” – mondta az egyikük, aki azt állítja, soha nem mondták el nekik, mi a teendő, ha elszakad a kábel a két kocsi valamelyikénél.

A másik fékező szerint a képzésen azt mondták nekik, azért nem kell tudniuk, mi van, ha elszakad a kábel, „mert ez soha nem fog megtörténni”. A két dolgozó szerint a siklóvasút karbantartása sem volt megfelelő, de a Carris közlekedési vállalat tagadja a vádakat. De a két fékező már nem hisz a rendszer biztonságában, egyikük azt mondta, be sem teszi oda többé a lábát.

Nem az Elevador da Glória az egyetlen siklóvasút Lisszabonban, a Lavra szinte teljesen azonos rendszerrel működik, ezért az interjút adó dolgozók elmondták, hogy ezek után nem szállnának fel arra sem.

