Még több mint négy év és egymillió katona halála – lesújtó értékelés az ukrajnai háborúról

John Healey, aki a nyári szünet utáni első parlamenti ülésnapon tájékoztatta az alsóház képviselőit az ukrajnai helyzetről, kijelentette: az ukrajnai frontokon folytatódnak a heves összecsapások, és az orosz erők az elmúlt két hétben előrenyomultak a donyecki terület északi térségeiben.

Az orosz hadsereg ugyanakkor továbbra is csak csekély területi nyereségeket tud elérni, és ezért is hatalmas árat kell fizetnie - fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.

John Healey elmondta: a brit katonai hírszerzés legfrissebb helyzetértékelése alapján elvégzett becslések szerint az orosz fegyveres erők január óta észlelhető előrenyomulási üteme mellett

további 4,4 évbe telne a Donyec-medence teljes elfoglalása, és az ehhez szükséges hadműveletekben csaknem kétmillió további orosz katona esne el vagy sérülne meg.

A brit katonai hírszerzés nemrégiben ismertetett előző becslése szerint meghaladta az egymilliót az ukrajnai hadműveletek kezdete óta meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma.

A brit védelmi miniszter hétfő esti parlamenti ismertetésében kiemelte: Nagy-Britannia az idén minden eddiginél több, 4,5 milliárd font (2055 milliárd forint) értékű katonai támogatást nyújt Ukrajnának.

Healey elmondta azt is, hogy az ukrajnai védelmi kontaktcsoport júliusi ülése óta - amelyen döntés született az Ukrajnának szánt katonai szállítmányok felgyorsításáról - London csaknem ötmillió lőszert, hozzávetőleg 60 ezer tüzérségi lövedéket és rakétát, 2500 személyzet nélküli harctéri eszközt, valamint kétszáz légvédelmi és elektronikai hadviselési rendszert szállított Ukrajnának.

Oroszország ugyanakkor a háború kezdete óta egyetlen stratégiai célkitűzését sem érte el, elvesztett viszont több mint tízezer harckocsit és páncélozott járművet, a kormányzati kiadások 40 százalékát fordítja a háború finanszírozására, miközben az infláció 9 százalék, a kamatszint pedig 18 százalék - mondta hétfői alsóházi tájékoztatásában a brit védelmi miniszter.