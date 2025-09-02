ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.27
usd:
338.42
bux:
103423.17
2025. szeptember 2. kedd Dorina, Rebeka
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Aerial view of beach with stones and rocks, alone boat in adriatic sea at sunset in summer. Top view of yacht in transparent blue water. Travel in Croatia. Nature background. Landscape with ocean
Nyitókép: den-belitsky/Getty Images

Katasztrofális az időjárási helyzet az Adriánál – videó

Infostart / MTI

Heves esőzések nyomán a szlovén és a horvát tengerpart több városát is víz öntötte el.

A heves esőzések miatt kedden több tengerparti várost is elöntötte a víz a szlovén és horvát Isztria nyugati részén - írta a helyi sajtó.

A Dragonja folyó, amely a horvát-szlovén határ mentén folyik, és amelynek torkolata Piran településen található, áradni kezdett, valamint más közeli folyók is megduzzadtak, és kiönthetnek.

A hatóságok azt tanácsolták a helyieknek, hogy kerüljék a kockázatos helyzeteket, és maradjanak otthon. A regionális polgári védelmi és katasztrófavédelmi szervezetek óva intettek attól, hogy a folyók közelében található utakat használják az emberek.

A Capris helyi rádió jelentése szerint a legnagyobb mértékben Piran települést sújtotta a heves esőzés, de áradásokról számoltak be Portoroz üdülővárosban is, továbbá a Koper városához közeli Kostabona faluban földcsuszamlásról érkeztek jelentések.

A Regional Obala nevű szlovén hírportál szerint Piranban, a turisták által kedvelt Tartini téren mintegy 30 centiméteres víz áll.

A partvidékre a legmagasabb fokú, vörös riasztást adtak ki a folyók vízszintje miatt, az ország nyugati részére pedig továbbra is eggyel alacsonyabb mértékű. narancssárga riasztás van érvényben. Az időjárás várhatóan szerdán javulni fog.

A heves záporok és zivatarok a múlt héten is problémákat okoztak a térségben. A villámárvizek földcsuszamlásokhoz vezettek, megrongálták a Rizana és Koper közötti vasútvonalat, és károkat okoztak a Divaca-Koper vasútvonal építkezésen.

Horvátországban Novigradnál rövid idő alatt egy négyzetméterre 120 milliméter, Umagra pedig 98 milliméter csapadék hullott le.

A legtöbb kárt Novigrad környékéről jelentették - erősítette meg az Index című horvát hírportálnak Dino Kozlevac megyei tűzoltóparancsnok, aki elmondta, hogy minden szolgálat a helyszínen van, valamint erősítés érkezett Porecből, Rovinjból és Buzetből is.

Emellett a horvát meteorológiai szolgálat rendkívül erős zivatartevékenységet is regisztrált, két óra alatt közel 2000 villámcsapást jegyeztek fel.

A meteorológusok szerint egy úgynevezett "csapadékvonat" vonult el a térség felett, amilyen néhány nappal ezelőtt is elérte ugyanazt a területet, és akkor is áradásokat okozott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

@world_climat_news_2025 által megosztott bejegyzés

Kezdőlap    Külföld    Katasztrofális az időjárási helyzet az Adriánál – videó

horvátország

szlovénia

áradás

esőzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Egyre nehezebb alkudni a lakáspiacon, rosszabb lett a vevők pozíciója

Az Otthon Start Programhoz köthető lakáspiaci élénkülés nyomán szinte mindenhol csökkent a vevők alkupozíciója, ennek részben az is az oka, hogy az eladók augusztusban egyelőre nem emelték jelentősen az árakat – derül ki az ingatlan.com adataiból.
 

Otthon Start: egy nap alatt több ezren jelentkeztek a fix 3 százalékos hitelre

Már letölthető a FIX 3% Startolj rá applikáció az androidos készülékekre

Otthon Start: máris új szabályok jelentek meg a Magyar Közlönyben

VIDEÓ
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.02. kedd, 18:00
Darázs Lénárd
az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Túlélő üzemmódba kapcsolt a forint

Túlélő üzemmódba kapcsolt a forint

Nagy mozgások vannak ma a forint piacán. Európában egyre jobban fokozódik a kötvénypiaci helyzet. Az angol 30 éves államkötvényhozam 27 éve nem volt ilyen magas, de nagyot emelkedtek a francia kötvényhozamok is, miközben nagyot gyengült az euró. Egyértelműen kockázatkerülő hangulat van. Egy ilyen helyzetben a nap elején nagyot gyengült a forint, főleg a dollárral szemben. Az amerikai piacnyitás óta valamelyest javult a helyzet. Gyengül vissza a dollár, ami a forintot is stabilizálja. Makro adat fronton az amerikai ISM feldolgozóipari BMI egy kicsit javult, de ennek ellenére a nagyképet nem tudja megváltoztatni.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: &quot;Engem is elrontott a pénz&quot;

Mesés vagyonáról vallott őszintén Jákob Zoli: &quot;Engem is elrontott a pénz&quot;

Hiteles forrásból, egy milliárdostól tudhattuk meg a TikTokon, hogy vajon lehet-e a pénzen boldogságot venni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

Beijing tightens control ahead of Xi's big moment on world stage

It is a big week for Xi Jinping, who will host Vladimir Putin and Kim Jong Un in Beijing at a massive military parade.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 2. 15:05
„Hitvány cselekedet” – az amerikai kormányzat egyre türelmetlenebb az időt húzó Vlagyimir Putyinnal szemben
2025. szeptember 2. 14:44
Szinte kiürül Németország egyik része
×
×
×
×