2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
Nyitókép: Unsplash

Megkínálta sörrel az elefántot - nem kellett volna

Infostart

A turista videót is közzétett arról, ahogy vicces kedvében Tusker, azaz „Agyaras” sört önt „agyaras barátja” ormányába. Tette azonban hatalmas felháborodást váltott ki.

Több vizsgálat is indult Kenyában, miután egy spanyol turista arról osztott meg videókat, ahogy sört önt egy elefánt ormányába – írja a BBC híradása nyomán a Telex. A férfi cselekedete mind a helyiek, mind a közösségi média felháborodását kiváltotta.

A megosztott videón látható, ahogy a férfi a népszerű helyi sört, a Tuskert dobozból issza a vadrezervátum közepén, majd az itala maradékát az elefántnak adja. „Csak egy Tusker az agyaras barátommal” – írta az Instagramra feltöltött videójához, amit később inkább törölt az oldaláról, mivel a kenyaiak indulatos kommentekben mentek neki.

A BBC szerint a videóban a Laikipiai megyében található Ol Jogi természetvédelmi területen, Bupa nevű elefánt látható, akit 1989-ben mentettek meg egy tömeges elefántirtástól és hoztak a parkba.

A vadrezervátum alkalmazottjait megdöbbentette az eset, a videókat pedig továbbították az illetékes hatóságoknak. Egyikük szerint „ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie”. Azt is hozzátette, hogy a szóban forgó turistához hasonló embereknek az elefántok közelébe se lenne szabad mennie.

Az Instagramon közzétett felvételek hatalmas felháborodást váltottak ki, ezért a férfi gyorsan törölte is azokat. Egyesek egyenesen a turista azonnali kiutasítását követelték.

Hétfőn egy másik videót is közzétett, amelyen egy másik, közeli természetvédelmi területen tartózkodik. Ezen a felvételen az látható, amint egy orrszarvút etet sárgarépával. Dylan Habil, az Ol Pejeta természetvédelmi terület egyik alkalmazottja kijelentette: „Megszegte a szabályainkat, mert nem szabadna megérintenie az orrszarvúkat, mivel azok nem háziállatok.”

