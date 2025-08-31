Megkínálta sörrel az elefántot - nem kellett volna

Több vizsgálat is indult Kenyában, miután egy spanyol turista arról osztott meg videókat, ahogy sört önt egy elefánt ormányába – írja a BBC híradása nyomán a Telex. A férfi cselekedete mind a helyiek, mind a közösségi média felháborodását kiváltotta.

A megosztott videón látható, ahogy a férfi a népszerű helyi sört, a Tuskert dobozból issza a vadrezervátum közepén, majd az itala maradékát az elefántnak adja. „Csak egy Tusker az agyaras barátommal” – írta az Instagramra feltöltött videójához, amit később inkább törölt az oldaláról, mivel a kenyaiak indulatos kommentekben mentek neki.

A BBC szerint a videóban a Laikipiai megyében található Ol Jogi természetvédelmi területen, Bupa nevű elefánt látható, akit 1989-ben mentettek meg egy tömeges elefántirtástól és hoztak a parkba.

A vadrezervátum alkalmazottjait megdöbbentette az eset, a videókat pedig továbbították az illetékes hatóságoknak. Egyikük szerint „ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie”. Azt is hozzátette, hogy a szóban forgó turistához hasonló embereknek az elefántok közelébe se lenne szabad mennie.

Az Instagramon közzétett felvételek hatalmas felháborodást váltottak ki, ezért a férfi gyorsan törölte is azokat. Egyesek egyenesen a turista azonnali kiutasítását követelték.

Hétfőn egy másik videót is közzétett, amelyen egy másik, közeli természetvédelmi területen tartózkodik. Ezen a felvételen az látható, amint egy orrszarvút etet sárgarépával. Dylan Habil, az Ol Pejeta természetvédelmi terület egyik alkalmazottja kijelentette: „Megszegte a szabályainkat, mert nem szabadna megérintenie az orrszarvúkat, mivel azok nem háziállatok.”