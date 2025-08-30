Tilalom: csak napi két órán át szabad mobilozni egy városban

Szigorú szabályozást fontolgat egy japán város: mind a 69 ezer lakója számára napi két órában maximálná az okostelefon-használatot – írja a BBC beszámolója nyomán a hvg.hu.

Ez lehet az első ilyen jellegű törvény a Felkelő Nap országában, és jelenleg a törvényhozók előtt van, miután az Aicsi prefektúrában található Toyoake településének önkormányzata benyújtotta. Masafumi Koki polgármester szerint a törvény a munkán és tanuláson túl lenne érvényes, szankció viszont nem állna mögötte.

A cél sokkal inkább az lenne, hogy kevesebb képernyőidőre ösztönözzék az embereket.

A városvezető szerint így nem korlátoznák a lakosság jogait.

A kétórás limitbe nem tartozna bele a nem szabadidős tevékenységekből eredő telefonhasználat, így a videók nézése főzés vagy testmozgás közben, az online tanulás és az e-sportra történő felkészülés is kivételt képezne.

Masafumi Koki elismeri ugyan, hogy az okostelefonok hasznosak, viszont komoly függőséget is képesek okozni, ami egyaránt érzékelhető fiataloknál és időseknél. A japán Mainichi hírportál azt írja: a konzultációs időszak alatt több mint 120 lakos telefonált, vagy küldött e-mailt a helyi hatóságoknak, és 80 százalékuk nem támogatta a javaslatot.