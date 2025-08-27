ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
Obesity, unhealthy weight. Nutritionist inspecting a womans waist using a meter tape to prescribe a weight loss diet
Nyitókép: peakSTOCK/Getty Images

Rossz hír a túlsúlyos légiutasoknak

Infostart

Bele kell férni két karfa közé a Southwestnél, különben...

Az AP News arról ír, a Southwest Airlines hamarosan előírja, hogy a túlsúlyos utasok, akik nem férnek el az ülések karfái között, plusz jegyet kell, hogy váltsanak, méghozzá előre.

Jelenleg rájuk van bízva, hogy előre fizetnek-e ezért a kényelemért a későbbi visszaigénylés lehetőségével, avagy a reptéren kérik előre az ingyenes plusz helylehetőséget. Az új szabály ezt egyszerűsíti, mivel új jegyfoglalási rendszert készít, amihez új szabályzat kell.

A Southwest korábban arról volt ismert, hogy beszálláskor szabadon lehetett kiválasztani az ülőhelyet, és a poggyászfeladás is ingyenes volt – májusig.

Mint a 444 beszámolóról készült összefoglalójában szerepel, a cégnek most befektetői nyomásra profitot kell növelnie, ezért például már korábban bejelentették: a nagyobb lábtérérért is felárat kér, lesznek viszont éjjeli járatok.

A társaság ugyanakkor ígéri, visszatéríti a bónusz ülőhely árát, ha nincs teljesen tele a gép, és ha mindkét jegyet ugyanabban a foglalási osztályban vették meg.

