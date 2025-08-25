Harangi Szabolcs: fel van adva a lecke a vulkanológusoknak, az Etnán és Hawaii-n is kritikus időszak következhet

Az elmúlt napok bővelkedtek látványos vulkánkitörésekben. Szicília szigetén több ponton hasadt fel a felszín, és indultak le az Etna meredek délnyugati lejtőin a lávafolyamok, majd jóval távolabb, a Hawaii-szigeteken a Kilauea vulkánon kéthetes pihenő után, a hét végén jött a sorrendben 31. paroxizmális kitörés 2024 vége óta. Az Etnán már június elején is volt egy nagy kitörés, majd augusztus elején mutatkoztak jelek arra, hogy két hónapos szünetet követően aktívabbá válik a tűzhányó. A múlt héten pedig a délkeleti kráterben hatalmas lávatűzijáték kitörések kezdődtek. Harangi Szabolcs az InfoRádióban elmondta: a láva még hétfőn délelőtt is lefelé csobogott, ami a jelenlegi körülmények között nem meglepő, ugyanis az Etna legaktívabb délkeleti kráteréről van szó.

A HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője elmondta: friss, gázokban gazdag magma jön felfelé, és kinyomta az ott található régebbi magmát, ami végül a repedéseken keresztül kifolyt, és egészen hosszan, körülbelül 700 méterig csordogált le a láva az Etna délnyugati oldalán. Most már azonban a friss magma aktivizálta magát, és nagy robbanásokkal, hanghatásokkal együtt járó kitörések zajlanak, aminek eredményeként újra lehet számítani a későbbiekben akár látványos paroxizmális kitörésre is. A korábbi kitörések idején átmenetileg le kellett zárni a cataniai repülőteret, de Harangi Szabolcs szerint most nincs ekkora veszély. Mint fogalmazott, a mostani inkább „turistacsalogató” kitörés volt, és valóban sok kiránduló, szemlélődő ember érkezik a napokban az Etnához.

Európa legmagasabb aktív vulkánjának a csúcsi területére jelenleg fel is lehet menni, mert nincs arra utaló jel, hogy erősebb, veszélyesebb kitörés lehet.

A turistavezetők természetesen folyamatosan kapcsolatban vannak a vulkanológusokkal, így ha bármilyen olyan jelenséget tapasztalnak vagy jeleznek előre, aki veszéllyel jár, azonnal megteszik a szükséges intézkedéseket. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára figyelmeztetett: nem lehet kizárni, hogy a közeljövőben akár nagyobb lávaszökőkút-kitörések is bekövetkeznek, és ilyenkor több kilométer magasra is feljut a vulkáni hamu, ami az adott széljárástól függően akár Catania irányába is eljuthat. Ha ilyen történik, akkor állítják le például a légi közlekedést. Harangi Szabolcs szerint egyelőre erről nincs szó, „nem ebbe az irányba haladunk”, de van rá esély, hogy a jövőben is le kell majd zárni a helyi repteret.

A HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője nem sokkal az Etna mostani kitörése előtt a helyszínen járt, és a helyi obszervatóriumba is eljutott, ahol egy nagy kivetítőn lehet nyomon követni a különböző jelzéseket. A szakemberek már akkor azt valószínűsítették, hogy két hónap szünet után újra lehet vulkáni működés az Etnán.

Elsősorban a földremegés jel alapján következtetettek erre, ami a magma mozgását mutatja.

Harangi Szabolcs ezt ahhoz hasonlította, mint amikor az orgonasípon átmegy a levegő, ami aztán vibrálva rezonanciát okoz. Az obszervatórium berendezése is hasonló jelet fog be, és jelenleg azt látják a szakemberek, hogy ez a vibráció egyre erőteljesebb, sőt már a vörös zónában van. Ez azt jelenti, hogy rendkívül erőteljes magmafelnyomulás zajlik. A már említett paroxizmális kitörésnél ez a jel hirtelen még inkább elkezd emelkedni. Ha ez bekövetkezik, a lehető leghamarabb biztonságos helyre kell vinni azokat, akik esetleg a csúcsi területen vagy ahhoz közel tartózkodnak. A vulkanológus hangsúlyozta: ilyen vészhelyzet most még nem állt elő az Etnánál, de nem lehet kizárni, hogy a közeljövőben bekövetkezhet.

Szeptember elején újabb vulkánkitörés lehet Hawaii-n

A hawaii Nagy-szigeten a Kilauea vulkán már jóval aktívabb, ott paroxizmális kitörés is történt. Az egyetemi tanár elmondta: nem folyamatos vulkáni kitörések zajlanak Hawaii-n, hanem egy-két hetes különbségekkel lép működésbe a helyi vulkán, és megfogalmazása szerint ezek a lávaszökőkút-kitörések „szemet gyönyörködtetőek”. Ha egy szökőkútra gondolunk, akkor a képzeletünkben felfelé tör a víz, a Kilaueánál azonban oldalirányba spiccelt több mint 300 méterre a láva.

A Hawaii-szigeteken is sokan kíváncsiak a kitörésekre, amelyek általában fél napig tartanak. Harangi Szabolcs úgy fogalmazott, ezek a kitörések eléggé kiszámíthatók, egy-két hét elteltével jön a következő, de legutóbb hasonló folyamatok 1983-ban játszódtak le, és akkor több mint 35 éven keresztül folyamatosan zajlottak vulkánkitörések a hawaii Nagy-szigeten. Nem biztos, hogy ezt a mintázatot követi a mostani jelenség, de a múltban történtek alapján valamivel könnyebben lehet tervezni, alkalmazkodni.

Most az tapasztalható, hogy

a Nagy-szigeten ismét emelkedik a földfelszín, a következő kitörés talán szeptember elején várható a vulkanológus szerint, az előrejelzések 5-6-át valószínűsítik.

Utoljára ilyen „oldalirányba spriccelés” 1959 és 1969 között volt a térségben, tehát nem nevezhető általános jelenségnek. Az egyetemi tanár megjegyezte: „most fel van adva a lecke” a vulkanológusoknak is, hogy lekövessék, mi történik ezekkel a vulkánokkal. Ami jó hír: jelenleg senki sincs veszélyben, és addig nem is kell különösebben aggódni, amíg ilyen „turistacsalogató kitörésekről” érkeznek hírek.

(A nyitóképen: lávát lövell ki a Kilauea tűzhányó Halema'uma'u krátere a hawaii Nagy-szigeten lévő Hawaii Vulkán Nemzeti Parkban.)