Pulzáló kitörések - félelmetes működésben a Föld vulkánjai, de vannak, akik ennek örülnek

Az Etnán augusztus elején mutatkoztak jelek arra, hogy két hónapos pihenés után aktívabbá válik a tűzhányó. E héten több ponton hasadt fel a felszín és indultak le a meredek délnyugati lejtőn lávafolyamok, miközben a Délkeleti kráterben látványos lávatűzijáték kitörések zajlanak.

A hawaii Nagy-szigeten a Kilauea vulkánon kéthetes pihenő volt csak, a hétvégén látványos kitöréssel érkezett a sorrendben 31-dik paroxizmális kitörés. Indonéziában a Lewotobi lankadatlanul működik. Az elmúlt hetekben nagy robbanásos kitöréseit piroklaszt-árak is kísérték, péntek este látványosabb lávatűzijáték-kitörést mutatott.

Az Etna június 2-i kitörése bejárta a világsajtót. Menekülő turisták, mögöttük sötétszürke, gomolygó piroklaszt-ár, mindezek félelemkeltő felvételek voltak. A helyi vulkanológusok nem győzték nyugtatni a kedélyeket. Az Etna nem vált pusztító vulkánná, működése továbbra is inkább turistacsalogató, amire a helyieknek persze nagy szükségük van a nyári csúcsszezonban. Természetesen figyelni kell rá, mert aktív vulkán, de betartva a szabályokat a turistáknak fantasztikus élményben lehet részük.

Forrás: Giuseppe Tonzuso/Harangi Szabolcs

A vulkáni működést aztán két hónapos pihenő követte és július végén, augusztus elején voltak az első jelek arra, hogy ez lassan változik. A vulkáni működés azóta egyre intenzívebbé vált. Most már három hasadékból ömlik ki láva, miközben a Délkeleti kráterben látványos lávatűzijáték-kitörések zajlanak. Mindez a helyi turistavezetők nagy örömére, mivel

a lávafolyásokat, szigorúan nem kevesebb mint 50 méter távolságra, de meg lehet közelíteni,

kizárólag a hivatásos vezetőkkel. A leghosszabb lávafolyam most már 500 méter magasságot ereszkedett le a 3000 méter tengerszint feletti részről kiindulva és egyre közelíti az Altomontana utat, amit februárban egy hasonló kitörés lávája már átvágott. A kitörés jelenleg nem veszélyes, a láva lakatlan területen folyik le. A folytatást nehéz előre jelezni, elképzelhető, hogy a lávafolyamok utánpótlása rövidesen megszűnik, de nem zárható ki az sem, hogy a Délkeleti kráterben történik egy erőteljesebb, úgynevezett paroxizmális kitörés (egy robbanásos kitörés legintenzívebb fázisa, ami az Etnán és Hawaiin lávaszökőkút-kitöréssel és több kilométer magasra feljutó vulkáni hamufelhővel jár).

Forrás: USGS Hawaii Vulkán Obszervatórium webkamera

A hawaii Nagy-szigeten lévő Kilauea vulkáni területen tavaly december 23. óta aktív a Halema’uma’u kráter. A 2018-as jelentős vulkánkitörés során a kráter beszakadt, a mostani kitörés lávái egyre inkább töltik fel a mélyedést. A kitörés jellemzően pulzáló, ami azt jelenti, hogy néhány óráig, egy-két napig tart egy vulkáni működés, ami után több napos, az utóbbi időben egy-, maximum kéthetes szünet következik. Ez idő alatt a kráter felszíne lassan emelkedik az alatta lévő magma nyomása miatt, majd indul újra a látványos kitörés.

Az amerikai földtani intézet (USGS) által közreadott 2025. augusztus 22-i képen a Kilauea tűzhányó Halema'uma'u kráteréből előtörő lávát figyeli az intézet munkatársa a hawaii Nagy-szigeten lévő Hawaii Vulkán Nemzeti Parkban. MTI/EPA/USGS/M. Patrick

Lassú gázdugattyú működéssel indul egy kitörési fázis, ami akár egy napig is eltarthat. A kürtőcsatornában lévő magma a felfelé mozgó gázok hatására felemelkedik, kispriccel, kicsit kifolyik, majd a magmaszint visszasüllyed, amíg egy újabb gázadag nem érkezik és emeli meg ismét a magmaszintet. Végül már olyannyira felhalmozódnak a mélyben a gázok, hogy nagy sebességgel törnek fel és repítik ki a cafatokra szétszakított kőzetolvadékot. Olyan ez, mint amikor a felrázott pezsgőspalackot nyitjuk ki. A Halema’uma’u kráter két kürtőjéből ekkor lávatűzijáték, majd lávaszökőkút csap fel. Korábban több mint 300 méter magasra (ez magasabb, mint a párizsi Eiffel-torony) repültek fel az izzó lávacafatok, az elmúlt kitörések során viszont, mint valami kerti öntözőrendszerből, oldalirányba, 200-300 méter távolságba spriccel ki a láva. A mostani volt a 31. ilyen kitörés, ami nem szokványos több okból sem. Ilyen pulzáló kitörésre utoljára 1983-ban volt példa, a Pu’u’ ’O’o kráter születése során. Ezt követően pedig több mint 35 éven keresztül megállás nélkül zajlott a vulkáni működés a Kilauea területén.

Ilyen különleges, oldalirányba spriccelő lávaszökőkútra pedig utoljára a Kilauea Iki 1959-es és a Mauna Ulu 1969-es kitörése során volt csak példa. Most ismét szünet következik és szeptember elején várható az újabb szemet gyönyörködtető kitörés.

Lávatűzijáték-kitörés zajlott az indonéz Flores szigeten lévő Lewotobi Laki-Laki vulkánon is. Nyáron többször voltak itt jelentős robbanásos kitörések, 10 kilométert meghaladó magasságba emelkedő vulkáni hamufelhővel, a tűzhányó oldalán pedig piroklaszt-árak zúdultak le. 2024. novemberében egy hasonlóan nagy robbanásos kitörés több halálos áldozatot követelt, és ekkor a vulkán körül 7 kilométeres körzetből mindenkit kitelepítettek. Emiatt szerencsére a további kitörések nem okoztak károkat.

Az Etna, a Kilauea és jelenleg a Lewotobi is napi 24 órás megfigyelés alatt van, a vulkanológusok folyamatosan elemzik a földfelszín alól érkező jeleket, illetve a vulkánkitörések friss képződményeit, hogy jobban megismerjék mi zajlik a magmatározóban, és mi várható a vulkán működésében, mikor szükséges nagyobb elővigyázatosság, illetve a modern társadalom igényeit is figyelembe véve, mikor lehet közelebb engedni a turistákat, hogy a Föld e különleges életjelenségeit láthassák és talán egy kicsit jobban megértsék – írta az Infostartnak Harangi Szabolcs, az MTA rendes tagja, a HUN-REN-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője, tanszékvezető egyetemi tanár.