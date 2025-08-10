ARÉNA
Izzó lávát és hamut lövell ki az Etna tűzhányó Szicíliában 2024. július 15-én. A kráterből feltörő füstoszlop magassága körülbelül 6000 méter volt.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Orietta Scardino

Ismét aggódhatunk Európa legnagyobb vulkánja miatt

Infostart / MTI

Ismét kitört az Etna Szicílián, miközben katonákat is mozgósítottak vasárnap a Vezúv körül tomboló tüzek oltására.

Európa legnagyobb tűzhányója, az Etna vasárnap kezdett el ismét lávát és hamut szórni. Az Olasz Geofizikai és Vulkanológiai Intézet szerint fokozódott a föld alatti rengések intenzitása. A cataniai nemzetközi repülőtér, ahol a nyári csúcsszezon miatt nagy a forgalom, egyelőre zavartalanul üzemel.

Időközben az olasz kormány úgy döntött, hogy katonákat is bevet a Nápoly melletti Vezúv vulkán térségében tomboló tüzek megfékezésére, valamint a gyújtogatók elleni fellépés érdekében.

A helyi sajtó szakértőkre hivatkozva arról cikkezett, hogy a szervezett bűnözéshez köthető gyújtogatók okozhatták a bozóttüzeket a térségben, hogy így nyerjenek földterületeket illegális szemétlerakókhoz.

Tűzoltók és önkéntesek százai küzdenek a lángokkal, kiterjedt szőlősök váltak tűz martalékává a Vezúv lejtőin. Az olasz ügyészség gyújtogatás gyanújával indított vizsgálatot. A bozóttüzek okozta füstöt még a világűrből is látni lehetett, műholdas felvételek, amelyek a Nápolyi-öböl felett terjengő, Vezúv egyik oldaláról terjengő füstöt mutatják, futótűzként terjedtek az interneten.

A tűz miatt jelenleg nem lehet felmenni a Vezúvra.

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája

Ettől lesz egy magyar település igazán biztonságos – a legjobb Hévíz és a második Siófok példája
Hévíz lett Magyarország legbiztonságosabb települése egy nemzetközi felmérés szerint. A világ egyik legnagyobb, közösségi alapon működő statisztikai adatbázisa, a Numbeo szerint hazánkban ebben a Zala vármegyei fürdővárosban a legkevésbé veszélyes éjszaka egyedül kimenni az utcára. A második legbiztonságosabb magyar település pedig Siófok lett, ahol a polgármester korábban rendőrkapitány volt. A két város vezetői az InfoRádióban beszéltek településeik sikeréről.
Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Benjámin Netanjahu kimondta, amit sokan nem akarnak hallani

Gáza város, majd a Mavaszi nevű humanitárius övezet központi táborának az elfoglalása a háború befejezésének a legjobb és leggyorsabb módja. Izrael nem megszállja Gázát, hanem felszabadítja a Hamász alól - jelentette ki Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap délután külföldi tudósítók számára tartott sajtótájékoztatóján Jeruzsálemben.
Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Beleszállt a hajléktalanokba Trump

Donald Trump elnök vasárnap bejelentette, hogy elküldené a hajléktalanokat Washington D.C.-ből és börtönbe zárná a bűnözőket, annak ellenére, hogy a város polgármestere szerint jelenleg nincs bűnözési hullám a fővárosban.

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját

A 2025. 32. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.

Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Netanyahu defends Gaza plans as Israel heavily criticised at UN Security Council

Israel's Prime Minister also claimed Israeli hostages held in Gaza were "the only ones being deliberately starved".

