ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.88
usd:
337.73
bux:
105513.1
2025. augusztus 23. szombat Bence
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Milorad Dodik, a Bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnöke a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón 2024. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

A boszniai szerbek októberben döntenek Milorad Dodik elnökségéről

Infostart / MTI

A boszniai Szerb Köztársaság parlamentje szombatra virradóra meghozott határozata szerint október 25-én népszavazást tartanak a Bosznia-Hercegovina államszövetséghez tartozó területen egyebek között arról, hogy elfogadják-e Milorad Dodik elnök eltávolítását, illetve a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit.

A referendum célja, hogy megerősítsék Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság nemrégiben hivatalától megfosztott elnökének a támogatottságát. A parlament péntek éjjel tartott rendkívüli ülést a politikus támogatására.

Bosznia-Hercegovinában a bíróság a múlt héten elutasította Dodik fellebbezését a szövetségi választási bizottság (CIK) határozata ellen, amely megfosztotta őt elnöki mandátumától. A bírósági döntés alapján Dodik már hivatalosan nem tölti be az elnöki tisztséget, és a CIK köteles előrehozott elnökválasztást kiírni.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot.

A döntés hátterében az állt, hogy a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. Azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

Mivel a boszniai törvények értelmében a börtönbüntetés pénzbírsággal kiváltható, Dodik kifizette a kiszabott 36 500 konvertibilis márka (mintegy 7,4 millió forint) összegű büntetést, de elnöki tisztségét nem hajlandó feladni.

Az október 25-i népszavazáson a boszniai Szerb Köztársaság választóinak több kérdést is feltesznek majd: véleményt mondhatnak arról, hogy elfogadják-e az 1995-ös daytoni békemegállapodás alapján létrehozott nemzetközi főképviselői hivatal döntéseit, a bosznia-hercegovinai bíróság ítéleteit, illetve a Dodikot az elnöki mandátumától megfosztó választási bizottság határozatát.

Az Európai Unió boszniai delegációja az X-en szombaton közzétett reagálásában aláhúzta: a Dodikkal kapcsolatos bírósági döntés "végleges és kötelező érvényű", azt "tiszteletben kell tartani".

"Sérti a jogállamot és az igazságszolgáltatás függetlenségét, ha egy bírósági döntést népszavazásra bocsátanak" - tették hozzá. Julian Reilly, Nagy-Britannia szarajevói nagykövete szintén az X-en hangoztatta, hogy a bíróság döntését tiszteletben kell tartani, az erről tartandó népszavazás "törvényellenes".

Milorad Dodik úgy nyilatkozott: a referendumon rengeteg elutasító szavazatra számít, sőt kilátásba helyezte, hogy tartanak majd egy másik népszavazást is a boszniai szerb entitás függetlenségéről. Ez utóbbin a támogató voksok többségére számít - tette hozzá.

Kezdőlap    Külföld    A boszniai szerbek októberben döntenek Milorad Dodik elnökségéről

bosznia-hercegovina

milorad dodik

boszniai szerb köztársaság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nagy a baj, óriási kipusztulás történt a Kiskunságon

Nagy a baj, óriási kipusztulás történt a Kiskunságon
Az utóbbi évek extrém aszálya már az olyan fűfajok tűrőképességét is meghaladja, mint a magyar csenkesz vagy a homoki árvalányhaj – mondta az InfoRádióban Csecserits Anikó, a HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont kutatója. Nagy területek vannak üresen a Kiskunságon, ahol nincsen semmilyen domináns fűfaj, ami önmagában is probléma, de ebből még nagyobb baj lehet.
Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, az egészségünk is veszélyben lehet

Milliárdos károkat okoznak a hamisított élelmiszerek, az egészségünk is veszélyben lehet

A legtöbben azt gondolják, hogy inkább a luxustermékeket hamisítják, de igazából bármilyen élelmiszer érintett lehet, legyen szó süteményekről, édességekről, tésztafélékről, sajtokról, olívaolajról, chipsekről vagy szeszes italokról – mondta az InfoRádióban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kommunikációs koordinátora. Horváth Balázs figyelmeztetett: egyes hamisított termékek olyan anyagokat, összetevőket is tartalmazhatnak, amelyek betegségeket okozhatnak vagy károsíthatják a szervezetet.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Milyen volt a nyári szezon a Margit szigeten? Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Hogyan úszhatjuk meg a végzetes bukást? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.25. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság

Amerikai szakértők: a GDP 250%-áig emelkedhet az államadósság

Egy új tanulmány szerint az amerikai államadósság a GDP 250%-áig emelkedhet anélkül, hogy ez a kamatlábak emelkedését okozná, azonban hosszú távon elkerülhetetlen a költségvetési konszolidáció – közölte a Bloomberg.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 34. játékhéten 2025-ben

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 616 millió forintos főnyereményt a 34. játékhéten. Lássuk, hogy alakultak az ötös lottó mai nyerőszámai!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Pentagon fires intelligence agency chief after Iran attack assessment

Pentagon fires intelligence agency chief after Iran attack assessment

The firing comes just weeks after a White House rebuke of a leaked intelligence report assessing the impact of US strikes on Iran.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 23. 18:40
A közös ellenségek összehozzák Ázsia két vezető ipari hatalmát
2025. augusztus 23. 16:20
Parajd: Ismét látogatható a bányakatasztrófa miatt bezárt wellness-központ
×
×
×
×