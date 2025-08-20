ARÉNA
Infostart.hu
2025. augusztus 20. szerda
Nyitókép: Facebook/szlovák rendőrség

Tizennyolc utas egy Skodában? – Igen, lehetséges, de komoly bírság járt érte

Infostart

Az autó utasterét gyárilag öt utas szállítására tervezték, egy szlovák csoport nem törődött ezzel.

Sokféle közlekedési szabálytalanságról, törvénysértésről halhattunk már, de amit a szlovák rendőrök tapasztaltak nemrég a kelet-szlovákiai Pavlovce nad Uhom község határában, az még őket is meglepte. A parameter.sk beszámolója szerint a rendőrök egy Skoda Feliciát állítottak meg, amelyben tizennyolcan voltak.

Az autót ráadásul jogosítvány nélkül vezette egy férfi. Az igazoltatás során derült ki, hogy rajta kívül további tizenhét személy préselte be magát az utastérbe, amelyet gyárilag öt utas szállítására terveztek.

A helyi rendőrség a Facebookon közölte: az utazás ilyen formában, ennyi emberrel rendkívüli kockázatokat jelent mind az utasok, mind a közlekedés többi résztvevője számára, hiszen egy esetleges baleset során súlyos, akár végzetes következményekkel járhat.

A sofőrt megbírságolták, a továbbhaladást megtiltották számára. Az összes utasnak önállóan kellett eljutnia oda, ahová indultak.

