2025. augusztus 20. szerda
A mexikóvárosi polgármester két közeli munkatársának meggyilkolása: őrizetbe vételek

Infostart / MTI

Őrizetbe vettek 13 gyanúsítottat Clara Brugada mexikóvárosi polgármester két közeli munkatársának meggyilkolása ügyében. Ezt maga a polgármester jelentette be szerdán.

Brugada szerint a hatóságok kezére került személyek közül háromnak közvetlenül köze volt a gyilkosságokhoz, míg a többiek az előkészületekben vehettek részt.

Május 20-án merényletben megölték Mexikóváros polgármesterének titkárnőjét, Ximena Guzmánt és egyik tanácsadóját, José Munozt. Az elkövetők a főváros egyik főútvonalán motorkerékpárról nyitottak tüzet fényes nappal egy autóra, amelyben az ország második legjelentősebb tisztségét betöltő Brugada közeli munkatársai utaztak. A polgármester nem ült a járműben a támadás idején.

David Saucedo mexikói biztonsági elemző akkor arról beszélt, hogy a gyilkosság a szervezett bűnözés kézjegyét viseli magán, és vélhetően nyomást akartak gyakorolni vele a városvezetésre.

A mexikóvárosi polgármester két közeli munkatársának meggyilkolása: őrizetbe vételek

Juhász Árpád a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetésben részesült

Nem érkezett fordulat, enyhe mínuszban zártak az amerikai tőzsdék

Óriási bajban Európa egyik legerősebb állama: brutális infláció bénítja meg az országot

Israeli military says first stages of assault on Gaza City have begun

