A mexikóvárosi polgármester két közeli munkatársának meggyilkolása: őrizetbe vételek

Brugada szerint a hatóságok kezére került személyek közül háromnak közvetlenül köze volt a gyilkosságokhoz, míg a többiek az előkészületekben vehettek részt.

Május 20-án merényletben megölték Mexikóváros polgármesterének titkárnőjét, Ximena Guzmánt és egyik tanácsadóját, José Munozt. Az elkövetők a főváros egyik főútvonalán motorkerékpárról nyitottak tüzet fényes nappal egy autóra, amelyben az ország második legjelentősebb tisztségét betöltő Brugada közeli munkatársai utaztak. A polgármester nem ült a járműben a támadás idején.

David Saucedo mexikói biztonsági elemző akkor arról beszélt, hogy a gyilkosság a szervezett bűnözés kézjegyét viseli magán, és vélhetően nyomást akartak gyakorolni vele a városvezetésre.