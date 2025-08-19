ARÉNA
Donald Tusk lengyel kormányfő az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

Megérkezett végre a letiltott pénz Brüsszelből, jachtokra és szaunákra költötték jó részét Lengyelországban

Infostart

Donald Tusk lengyel miniszterelnök megválasztása után rengeteg EU-s forrás szabadult fel, amelyeket addig a jogállamisági kritériumok miatt befagyasztás alatt álltak. Az ország új vezetője gyorsan hazahozta az uniós támogatást, de úgy tűnik a helyreállítási eszköz átláthatósági hiányai miatt a kedvezményezettek egy része komolyan visszaélhetett az ölükbe hulló milliárdokkal.

Kisebb botrány formálódik Lengyelországban az Európai Unió helyreállítási alapjából (RRF) származó támogatások felhasználása körül, miután a kormány weboldalán megjelenő térképet elkezdték szétcincálni a közösségi médiában - írja az Euronews alapján a Portfolio.

A Covid-járvány gazdaságra gyakorolt hatásainak visszafordítására létrehozott RRF-ből közel 60 milliárd euróra lenne jogosult Lengyelország (Magyarországnak mintegy 10,5 milliárd euró lett elkülönítve), amelynek nagyobb része hitel, de így is 25 milliárd belőle vissza nem térítendő támogatás formájában kerülhet kifizetésre.

Az előző kormányt vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt euró-szkeptikus vezetése alatt ezeket a forrásokat az EU befagyasztotta a jogállamisági hiányosságok miatt, de amikor 2023 végén Donald Tusk ellenzéki szövetsége győzelmet aratott a választásokon, az EU-s támogatások néhány hónapon belül ismét megnyíltak.

A vendéglátóipar számára például mintegy 280 millió eurót különítettek el, de a részben kommenteket is feldolgozó médiajelentések szerint ennek a pénznek egy jelentős része mehetett jachtokra, szaunákra, szoláriumokra és bútorokra.

Bár pont a turizmus-vendéglátás területén sok ilyen luxusberuházás indokolt lehet a szolgáltatásminőség és így a vendégbevonzás szempontjából, kérdés, hogy valóban ezek voltak-e az elsődleges mérlegelési szempontok, amikor egyes vállalkozók úgy döntöttek ilyen cikkekre költik az EU forrásait.

Donald Tusk már pénteken azzal reagált az esetre, hogy nem fogja megtűrni a források pazarlásának semmilyen formáját, míg a frissen megválasztott, PiS támogatását élvező Karol Nawrocki köztársasági elnök arra utalt, hogy a pénzeket nem luxusberuházásokra, hanem a családok támogatására kéne fordítani.

