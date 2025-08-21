Először élt vétójogával az új lengyel elnök

Az ellenzéki jelöltként megválasztott, augusztus 6-án beiktatott Karol Nawrocki csütörtöki sajtóértekezletén azzal indokolta a döntést, hogy a kormánykoalíció részéről zsarolásnak tartja az energiaárak témájának beiktatását a szélerőművekről szóló törvénybe. Érvelt a társadalmi elégedetlenséggel is, amelyet a szélerőművekről szóló megoldások kiváltottak.

A megvétózott törvénymódosítás értelmében 700 méterről 500 méterre rövidítették volna azt a minimális távolságot a lakóházaktól, amelyben épülhet szélerőmű.

A lakossági energiadíj pedig megawattóránként továbbra is maximum 500 zloty (mintegy 46,5 ezer forint) lenne. Az árstopról szóló eddigi előírások szeptember végéig érvényesek.

Az elnök közölte: aláírta a parlamentbe benyújtandó új tervezetet, amely csak az energiaárak befagyasztásáról szól, és amely ugyanazokat a megoldásokat tartalmazza, mint a megvétózott törvénymódosításnak az árstopról szóló része. Aláhúzta: a tervezetet a parlament első szeptemberi ülésén napirendre tűzheti. Bejelentette: megszavazása után kész a törvény azonnali jóváhagyására.

Jelezte továbbá egy olyan törvénytervezet kidolgozását, mely új megoldásokat tartalmazna az energiaárak csökkentésére. Az energia lehet olcsóbb, ez azonban "nem párosulhat a lobbisták és egyes politikusok zsarolásával" - fogalmazott az elnök. Úgy látta: az alacsonyabb árak érdekében Lengyelországnak például ki kell hátrálnia az uniós zöld megállapodásból.

Közölte: hivatalba lépése óta már 21 törvényt írt alá, a további jogszabályok esetében is elsősorban "Lengyelország és a lengyelek érdekét fogja szem előtt tartani". Ezért - mint mondta - arra "biztatja a parlamenti többséget és a kormányt", hogy már a parlamenti munka során egyeztessen vele a javasolt törvényekről. "A jó együttműködés (…) esetében ez biztosan olyan helyzetet teremt majd, amelyben kevesebb lesz a vétó" - jelentette ki Nawrocki.

Donald Tusk kormányfő az X-en azt írta: az elnöki vétó Nawrocki "rosszindulatáról vagy borzalmas hozzá nem értéséről" tanúskodik, a döntés "drágább áramot jelent minden lengyel számára".