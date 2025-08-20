ARÉNA
Varsó, 2023. november 10.Donald Tusk, a Polgári Koalíció (KO) elnöke, kormányfőjelölt nyilatkozik, miután koalíciós szerződést írt alá az októberi lengyelországi választások nyomán a parlamentbe bejutott, és ott többséget alkotó másik három eddigi ellenzéki tömörülés vezetőivel kormányalakítási megbizatásuk eshetőségével számolva a törvényhozás varsói épületében 2023. november 10-én. A KO a Szymon Holownia vezette Lengyelország 2050 (Polska 2050), a Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vezette Lengyel Parasztpárt (PSL), valamint a Wlodzimierz Czarzasty és Robert Biedron vezette Új Baloldal (Nowa Lewica) nevű tömörüléssel lépett szövetségre, kormányalakítási megbizatásuk eshetőségével számolva.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Obara

Felmérés: komoly mélyponton a Tusk-kormány megítélése

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A megkérdezettek több mint 55 százaléka negatívan értékelte a lengyel kabinet munkáját az OGB nevű közvélemény-kutató cég felmérésén. Tavaly áprilisban még csak négy százalékpontos különbség volt a negatív (40 százalék) és a pozitív véleményt (36 százalék) mondók között.

A lengyel választópolgárok 55,6 százaléka negatívan, 23,5 százalékuk pozitívan értékeli a kormány munkáját – derül ki az OGB közvélemény-kutató felméréséből, amelyet augusztus 6. és 13. között készítetek ezer fős mintán. A negatív véleményen lévők 5,2 százalékponttal többen vannak az előző hónapban készített közvélemény-kutatáshoz képest, pozitív értékelést pedig 2,5 százalékkal kevesebben adtak. Májushoz képest pedig 10 százalékponttal csökkent a kormány munkájának társadalmi támogatottsága. Lukasz Pawlowski, az OGB igazgatója az X-en közzétett videójában közölte:

az augusztusi felmérési eredmény eddig a legrosszabb, amelyet a 2023 őszén hivatalba lépett Tusk-kormány elért.

Kiemelte: fél évi kormányzás után, tavaly áprilisban még csak négy százalékpontos különbség volt a negatív (40 százalék) és a pozitív véleményt (36 százalék) mondók között.

Az OGB igazgatója azt is kiemelte, hogy a fő kormánykoalíciós erő, a Polgári Koalíció választói közül a válaszadók 65 százaléka nyilvánított pozitív véleményt a kabinet munkájáról. A további három koalíciós partner hívei körében viszont 50 százaléknál alacsonyabb volt a pozitív értékelések aránya: a Lengyel Parasztpárt választói közül 33 százalék, a Baloldal választói közül 28 százalék, a Lengyelország 2050 párt hívei körében pedig 24 százalék volt jó véleménnyel a kormány munkájáról.

Lukasz Pawlowski hozzátette: a legújabb felmérésben az is tükröződik, hogy augusztus elején botrány tört ki a nemzeti helyreállítási terv eszközeinek odaítélésében észlelt szabálytalanságok miatt.

A lengyel helyreállítási terv hivatalos honlapján közzétett adatok szerint több lengyelországi szállodának és vendéglátóipari cégnek például jachtok, szaunák, szoláriumok vásárlására ítélték oda az uniós eszközöket. Az ügyet a lengyel, valamint az európai ügyészség vizsgálja. Katarzyna Pelczynska-Nalecz fejlesztési alapokért és regionális politikáért felelős miniszter elrendelte a helyreállítási eszközök kifizetésének felfüggesztését az ügy kivizsgálásáig.

lengyelország

kormány

felmérés

donald tusk

helyreállítási terv

