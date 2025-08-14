ARÉNA
2025. augusztus 14. csütörtök
Donald Tusk koalíciós kormányfőjelölt sajtótájékoztatót tart Varsóban 2023. december 8-án, miután informális egyeztetést tartott a miniszterjelöljeivel. Tusk bejelentette, hogy az új parlamenti többségi koalíció által alakítandó kormány egyik első lépéseként Lengyelország csatlakozik az Európai Ügyészséghez.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak

Donald Tusk: Moszkva újból uralkodni akar Közép-Európa felett

Infostart / MTI

A Keletről érkező veszély miatt a Nyugat egységére van szükség - jelentette ki a lengyel kormányfő a Varsó melletti Ossówban, ahol megtekintette a 105 éve lezajlott, a lengyel-szovjet háborút záró győztes varsói csata új múzeumát.

A Varsói Csata Múzeumának ünnepi megnyitóját szombaton rendezik a pénteki lengyel állami ünnephez kötődően, az 1920. augusztus 15-i varsói csata évfordulója alkalmából.

Tusk a múzeumban rendezett csütörtöki sajtóértekezletén rámutatott: a tárlat mottója: "Egységesek és legyőzhetetlenek". A lengyelek sok kérdésről vitatkozhatnak, de "egységesek kell, hogy legyenek" a biztonsági témákban,

a "Keleten ma ismét megjelenő fenyegetésekkel szembeni közös fellépésben" - fogalmazott a kormányfő.

Utalva az ukrajnai béketárgyalásokra és a pénteki alaszkai amerikai-orosz csúcstalálkozóra, Tusk úgy vélte: a következő "napok, hetek és hónapok" tárgyalásai, az ukrajnai front alakulása "Lengyelország jövője és Európa biztonsága szempontjából" is döntő fontosságú.

Párhuzamot vont aközött, hogy Lengyelország a lengyel-bolsevik háborúban az 1918-ban visszanyert függetlenségét védte, Ukrajna pedig jelenleg Oroszországgal szemben védekezik. A párhuzam abban is áll, hogy Oroszország "történelmi, folyamatos, lényegében változatlan stratégiája továbbra is az, hogy megszerezze, megőrizze, kivívja a világnak ezen része feletti ellenőrzést" - jelentette ki Tusk.

Ebben az összefüggésben fontosnak nevezte, hogy a béketárgyalások során a lengyelek, Európa és a Nyugat is egységes legyen, és hogy ezeket az országokat

"senki se játssza ki egymás ellen".

A Varsói Csata Múzeuma multimediás formában, korabeli fegyverek és egyenruhák, dokumentumfilmek, fényképek, levéltári anyagok felhasználásával mutatja be az 1919-1920-es lengyel-bolsevik háború történetét és a lengyelek győzelmét eldöntő varsói csatát. Kiállítják egyebek mellett az egyetlen megőrződött bolsevik zászlót azok közül, amelyeket a lengyelek zsákmányoltak.

A múzeumkomplexumot a varsói csata helyszínén, több mint 5 hektárnyi területen építették fel közel 300 millió zloty (27,8 milliárd forint) befektetéssel. A Czeslaw Bielecki neves lengyel építész műhelye által tervezett, kétemeletes épületben létesített állandó kiállítás ezer négyzetmétert foglal el. A múzeum épülete egy 17 méternyi műmagaslaton áll, amely oldalában közel 3 ezer férőhelyű amfiteátrumot hoztak létre. A nézőtérről a hagyományos évfordulós csatarekonstrukciók lesznek megtekinthetők.

A visztulai csodának is nevezett, 1920. augusztus 12-25. között vívott ütközetsorozatban Lengyelország megvédte az első világháború végén visszanyert függetlenségét,

és megakadályozta az orosz kommunista forradalom továbbterjedését Nyugatra . A győzelemhez hozzájárult az a magyar lőszerszállítmány is, amelyet a Csepel Művek elődje, a Weiss Manfréd Acél- és Fémművek küldött a lengyelek megsegítésére. Erre egy emléktábla emlékeztet a varsói Pilsudski téren.

Kezdőlap    Külföld    Donald Tusk: Moszkva újból uralkodni akar Közép-Európa felett

oroszország

donald tusk

varsói csata

Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Pokoli forróság után jön a fordulat Magyarországon: 10 fokot is zuhanhat a hőmérséklet

Szombaton tetőzik a kánikula, akkor akár 39 Celsius-fok is lehet, majd vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hétvégén előbb északnyugaton, majd keleten lehet zápor, zivatar - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos változás élesedik a Covid-19 oltások terén: erre lehet számítani ősszel, indul a roham

Fontos változás élesedik a Covid-19 oltások terén: erre lehet számítani ősszel, indul a roham

Az amerikai gyermekek Covid-19 elleni védőoltáshoz való hozzáférése jelentősen korlátozódhat, miután az FDA várhatóan nem újítja meg a Pfizer vakcina engedélyét.

