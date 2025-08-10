Az ukrán határok védelmében beszélt a cseh külügyminiszter

A cseh diplomácia vezetője a jövő péntekre Alaszkába tervezett amerikai-orosz elnöki találkozóval kapcsolatos hírekre reagált.

Az orosz elnök, Vlagyimir "Putyin nem győzte le Ukrajnát sem három nap, sem három év alatt. A tárgyalásokra Ukrajna támogatása, a szankciók és az ukrán bátorság kényszerítette" - mutatott rá Jan Lipavsky.

Hangsúlyozta, hogy Ukrajnának továbbra is szabad országnak kell maradnia. "Az államhatárokat sem nyomással, sem zsarolással nem lehet mozgatni. Arról, hogy ki lesz az Európai Unió és a NATO tagja,az adott ország polgárai döntenek, nem Vlagyimir Putyin. Csehország békét akar, de annak formájával mindig elsősorban Ukrajnának kell egyetértenie" - húzta alá a cseh külügyminiszter.