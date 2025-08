Ítéletidő tombol Oroszország déli részén - videó

A heves esőzések okozta áradások miatt szükségállapotot hirdettek a dél-oroszországi Krasznodari területen - jelentette be vasárnap Venyjamin Kondratyev helyi kormányzó.

A Fekete-tenger északkeleti partvidékén elterülő térségben, Tuapsze város körzetében több mint 30 házat elöntött az ár, Lermontovo faluban a folyókból kiáradt víz egy régi hidat is elmosott.

Severe weather conditions hit parts of Krasnodar region of Russia today, flooding streets and homes in Moldavanovka as the River Defan overflowed. In Lermontovo, a bridge was completely washed out. Offshore, people spotted tornado-like funnels swirling over the Black Sea. pic.twitter.com/3ZwTxj4DJc

A helyi mentőalakulatok közlése szerint 25 embert mentettek ki egy buszból, amely lezuhant egy hídról. Egy helyen földcsuszamlás okozott fennakadásokat a közlekedésben.

Krasnodar Krai, Russia ❗

? The village of Novomikhaylovsky is flooded! The regional Ministry of Emergency Situations warned about heavy rainfall on August 2-4. The water level in the Nechepsukho River and its tributary Psebe rose sharply due to the prolonged downpour. pic.twitter.com/i8bSaP5vYr