Lengyelországi tűzvész: több mint ötszáz ember lakása veszett oda

Több mint ötszázan maradtak lakás nélkül a Varsó tőszomszédságában lévő Zabki település egyik lakótelepén pusztító tűzvész miatt. Mariusz Frankowski mazóviai vajda közölte: a tűz csütörtök este tört ki az egyik négyemeletes társasház tetőterében, majd egy másik épületre is átterjedt. Három lakó és három tűzoltó könnyebben megsérült, de mindenkit sikerült kimenekíteni. Az anyagi kár 211 lakás több mint ötszáz lakóját érinti. A vajda hozzátette: az épületek feltehetőleg nem lesznek többé lakhatók.

Wojciech Kruczek, az országos tűzoltóság főparancsnoka elmondta: a lángok felemésztették az épületek egész tetőszerkezetét, így a tetőtéri lakásokat is, az alsóbb szintű lakások pedig megrongálódtak a tűz és az oltáshoz használt víz miatt. Andrzej Domanski pénzügyminiszter bejelentette:

Ezzel párhuzamosan a helyi lakosok egymást is segítik. Donald Tusk kormányfő péntek délre „sürgős egyeztetésre” hívta Tomasz Siemoniak belügyminisztert és az illetékes szervek képviselőit.

