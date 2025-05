Donald Tusk: az orosz titkosszolgálat áll a varsói bevásárlóközpont tavalyi felgyújtása mögött

Egy évvel a varsói Marywilska bevásárlóközpont leégése után Donald Tusk lengyel miniszterelnök közölte: az orosz titkosszolgálatok álltak a gyújtogatás mögött. A kormányfő tájékoztatása szerint a hatóságok több feltételezett elkövetőt már elfogtak, a többi gyanúsítottat keresik – írja a hvg.hu.

A tűz több mint 1400 üzletet semmisített meg. Az üzletek 80 százaléka teljesen megsemmisült. Az esetnek nem voltak sérültjei, a pláza ugyanis a Lengyelországban érvényes vasárnapi boltzár miatt nem volt nyitva 2024. május 12-én.

„Most már biztosan tudjuk, hogy a bevásárlóközpont leégését az orosz titkosszolgálat által megrendelt gyújtogatás okozta. Mindegyik elkövetőt el fogjuk kapni“ – írta X-oldalán Donald Tusk.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all!