N. Rózsa Erzsébet: nem lehet rezsimváltás Iránban, különösen nem izraeli nyomásra

Péntek óta tart a fegyveres konfliktus Izrael és Irán között. A zsidó állam célzott támadásokkal likvidálta az iráni hadsereg és a Forradalmi Gárda legfontosabb vezetőit, valamint olyan atomtudósokat, akik az ország nukleáris programjának fejlesztésén dolgoztak. Izrael állítása szerint a megelőző csapás azt a célt szolgálta, hogy meggátolják, hogy Irán nukleáris fegyvert tudjon létrehozni, ezért is volt a célpontok között több nukleáris létesítmény is. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azonban ezen túlment, és arra szólította fel az iráni lakosságot, hogy lázadjon fel a saját vezetése ellen.

„Irán egy 85 milliós nemzetállam, és a támadások miatt megerősödött az összefogás gondolata, még azokban is, akik esetleg a fennálló rendszer ellen foglaltak volna állást. Nem gondolom, hogy rendszerváltásról lehet szó, főleg nem kívülről és főleg nem Izrael kezdeményezésére” – mondta N. Rózsa Erzsébet. A Közel-Kelet-szakértő az InfoRádióban emlékeztetett arra, hogy a 2003-as iraki háborúban az Egyesült Államok is rendszert akart váltani Irakban, és a nép ott sem fogadta örömmel a kezdeményezést. Ráadásul Irán szerinte egészen másik ország, ezért nem látja realitását a rendszerváltásnak, és ezen az állásponton van az elemzők többsége is.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a cél az iráni nukleáris képesség és a rakétaképesség meggyengítése, de már az a fenyegetés is elhangzott az izraeli védelmi minisztertől, hogy Hamenei ajatollah ugyanúgy járhat, mint Szaddám Huszein. Ezzel a felvetéssel kapcsolatban a szakértő azt mondta, voltak olyan hírek, hogy állítólag Donald Trump állította le ezt a gondolatot.

„Az iráni nukleáris programnak jelenleg a legnagyobb gátja Ali Hamenei, akinek egy fatvája van hatályban, amely azt mondja, hogy az Iszlám Köztársaságban tilos nukleáris fegyverek gyártása, előállítása és használata is. Ha ezt a legfőbb vezetőt eltávolítják, akkor elég nehéz átlátni, hogy mi történhet. Ali Hamenei az egyik legnagyobb vallási szaktekintély, tehát ez egy kicsit olyan a síita iszlámban, ahol azért nem egyetlen ilyen magas rangú vezető van, mintha a római pápát iktatnák ki” – vélekedett N. Rózsa Erzsébet.

A szakértő arról is beszélt, hogy nem nagyon van ellenzék az országon belül, nagyjából a rendszer mindent és mindenkit lefed. A társadalmi elégedetlenség elég nagy, már 2009 óta vannak komoly tüntetések, de az áram- vagy élelmiszerhiányt most elég könnyű rákenni az izraeli támadásokra.

N. Rózsa Erzsébet kiemelte:

nem lát rendszerváltó hangulatot, ráadásul Irán egy akkora forradalmon ment keresztül 46 évvel ezelőtt, mint az európai történelemben a nagy francia forradalom, és szerinte egy nép nem csinál ötvenévente forradalmat.

Azt is elmondta, hogy iráni források szerint a népharag Izraellel szemben már most is elég nagy, és szerinte kívülről nem lehet a rezsimet megdönteni. Ehhez hozzájárul, hogy a 85 milliós lakosság mellett sok millió iráni él diaszpórában, és ők is felsorakoznak az Iránban élők mellé, hogy kívülről ne legyen rezsimváltás.