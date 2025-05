Pozitív reakció az ukrán elnöktől

Az X-en közzétett üzenetében az ukrán elnök azt írta, hogy a háború tényleges leállításának első valódi lépése a tűzszünet lenne.

"Teljes értelmetlen akár csak egyetlen napig is folytatni az öldöklést. Azt várjuk, hogy Oroszország megerősítse, hogy elfogadja a teljes, tartós és megbízható tűzszünetre vonatkozó javaslatot holnap, május 12-i kezdettel" - írta az ukrán elnök.

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



There is no point in continuing the killing even for a single…