Az egyik legpotensebb európai harcigépből vásárol be India

A 6,5 milliárd euró értékű szerződéssel India lesz a legnagyobb vásárlója a Dassault Aviation vállalat gyártotta repülőgépeknek. A vállalat a maga részéről kiemelte, hogy a vásárlás a Párizs és Újdelhi közötti stratégiai kapcsolatok fontosságát bizonyítja. A megállapodással India meglévő Rafale-flottája bővül, miután 2016-ban 36 darab francia gyártmányú repülőgépről írtak alá szerződést. Az újabb megrendelést 2023-ban jelentette be Újdelhi, Narendra Modi indiai miniszterelnök párizsi látogatása után.

A szerződés egyúttal rendelkezik a pilóták kiképzéséről, beleértve a szimulátorok használatát, a szükséges kiegészítő eszközöket, valamint a légi járművek helyben végzett karbantartását is, valamint kitértek benne a repülőgéptörzsek előállítását végző gyárakra. Ezzel kapcsolatban a minisztérium hangsúlyozta, hogy a megegyezés több ezer új munkahelyet is teremt majd Indiában.

