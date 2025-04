Félelmetes összecsapás a Vörös-tengeren, fregatt vs drón

Ez a drámai összecsapás ismét rávilágított arra a kihívásra, amellyel a hagyományos fegyverzetű szárazföldi és tengeri erők kénytelenek szembe nézni. A méregdrága hadieszközök ugyanis sok esetben képtelenek megküzdeni a filléres drónokkal.

A francia haditengerészet egyik Aquitaine osztályú rombolója az Ádeni-öbölben csapott össze a jemeni húszi lázadók egyik drónjával. A hajó nevét biztonsági okokból nem közölték, de vagy a Alsace, vagy Languedoc lehetett, mert ez a két francia fregatt vesz részt az Európai Unió által a térségbe küldött Aspides flotta kötelékben.

Ez a formáció együttműködik az amerikai haditengerészet egységeivel, de önálló harcfeladatokat is végrehajt. Mind az amerikai Operation Prosperity Guardian, mind pedig az EU Aspides küldetésének az a célja, hogy biztosítsa a Vörös-tengeren és az Ádeni öböl térségében a szabad, biztonságos kereskedelmi hajózást. Ez az útvonal kulcsfontosságú a világkereskedelem szempontjából, mert itt vezet a legrövidebb hajóút Kína és Európa között.

Az iráni támogatást élvező jemeni lázadók éppen ezért próbálják megakadályozni ezeken a vizeken a szabad hajózást. Arra hivatkoznak, hogy akciókkal a palesztinokat támogatják és már többször közölték, hogy csak akkor hagynak fel a támadásokkal, ha Izrael helyén létrejön egy független palesztin állam. A most közzétett videón az egyik francia fregatt harcol egy támadó jemeni drónnal:

New footage from a French Navy Aquitaine class frigate engaged in a proverbial knife fight on the Red Sea, downing an incoming Houthi attack drone at near point blank range with its 76mm OTO Melara main gun. pic.twitter.com/tY7gYBr3MX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2025

Az Aquitaine-osztályú fregattok, a francia haditengerészet legmodernebb egységei, amelyek remekül ötvözik a csúcstechnológiát a sokoldalú harci képességekkel. A típust eredetileg FREMM-nek (Frégate Européenne Multi-Mission - Európai Többfeladatú Fregatt) nevezték, ám az első egység az Aquitaine vízre bocsátása után Franciaországban már ez lett az osztály neve is. A Naval Group által épített, 6000 tonnás hajók hossza körülbelül 142 méter. Ezek a fregattok a flotta mindenesei mert egyaránt alkalmasak víz felszíni, tenger alatti, légi és szárazföldi célok támadására.

A fő fegyverzetük 16 cellás SYLVER A43 függőleges indítórendszer, amelyből Aster 15 légvédelmi rakétákat lehet kilőni, míg a felszíni hajók ellen az ugyancsak 16 cellás SYLVER A70 áll rendelkezésre, amiből MdCN robotrepülőgépeket és Exocet MM40 rakétákat indíthatnak. A fregattok közeli védelmét két 20 mm-es Narwhal távirányítású gépágyú áll rendelkezésre. A hajó orrában kapott helyet az olasz OTO Melara cég által kifejlesztett 76 mm-es gyorstüzelő ágyú. Ez egyaránt alkalmas vízfelszíni, légi, vagy szárazföldi célok támadására.

Here's the @MarineNationale Aquitaine Class warship FS Bretagne inbound to @HMNBDevonport at Plymouth early this morning. An anti-submarine variant of the European multi-mission frigate aka FREMM, Bretagne entered service with the French fleet in 2019. Video by @StephenJagger4 pic.twitter.com/LsFGvp4D86 — Warships IFR (@WarshipsIFR) August 18, 2023

A hadihajók tengeralattjárók elleni legfőbb fegyvere egy NH90 vagy AS565 Panther típusú helikopter. Ezekről torpedókat lőhetnek ki a búvárhajó megsemmisítésére. Ugyanakkor a fregattok géli egysége támadhat más hajókat, vagy szárazföldi fenyegetéseket is, de alkalmas lassan repülő célok, például drónok levadászására is. Az Aquitaine-osztály hajóin általában 145 tengerész szolgál.

A korábbi videón látható összecsapásban a francia hajó a 76 milliméteres gyorstüzelő ágyúját használta.

Az első néhány lövés ugyan nem talált, ám a következők már telibe vágták a támadó drónt. Szakértők szerint a fegyver választása logikus és költséghatékony volt. A drónok többnyire alacsonyan közelítenek a hajókhoz, hogy azok lokátorai minél később vegyék csak észre a támadást.

In the Red Sea, a French Aquitaine-class frigate engages an incoming Houthi drone with its 76mm main gun. pic.twitter.com/MPmi4HFVjh — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 9, 2024

Ilyen közelségből viszont egyrészt már kockázatos légvédelmi rakétát indítani, másrészt felesleges is egy pár ezer dolláros robotra milliós értékű fegyvert pazarolni. A 76 mm-es ágyú pár száz dolláros lőszere bőven elegendő. Ráadásul az OTO Melara ágyújához különleges, rádióvezérlésű gránátokat is rendszeresítettek, amelyeket a kilövést követően pontosan rá lehet vezetni még egy intenzíven manőverező célra is.