Húsvéti fegyverszünetet jelentett be az orosz elnök

Vlagyimir Putyin bejelentette, hogy Oroszország „húsvéti fegyverszünet” keretében beszüntet „minden katonai műveletet” Ukrajnában. Az orosz elnök azt mondta: az ideiglenes tűzszünet szombat 18 órától vasárnap éjfélig tart - írta a Ria hírügynökség.

"Humanitárius megfontolásoktól vezérelve, ma 18 órától vasárnapról hétfőre virradó éjfélig az orosz fél húsvéti fegyverszünetet hirdet. Elrendelem, hogy erre az időszakra minden katonai akciót szüntessenek be” – fogalmazott Putyin.

⚡️ President Putin announces Easter ceasefire.



? The Russian Side announces an #EasterCeasefire from 06:00 pm today to 00:00 am Monday. This is done for humanitarian reasons



I hereby order all military operations ceased for this period.