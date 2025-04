Zelenszkij a tűzszünetről: ha az oroszok betartják, mi is be fogjuk, sőt meghosszabbítanánk

Ha Oroszország valóban betartja a feltétel nélküli tűzszünetet, Ukrajna is ennek megfelelően fog tenni - írta az X közösségi portálon az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij hozzátette, azt javasolja, hogy a fegyvernyugvás ne csak április 20-án éjfélig tartson.

Hozzátette: 30 óra arra elég, hogy bekerüljön a hírekbe, de arra nem, hogy bizalmat építsen a háborúzó felek között. Szerinte 30 nap már a békére is esélyt teremtene.

Felidézte, hogy az amerikaiak által kezdeményezett egy hónapos tűzszüneti javaslatra Oroszország 39 napja nem reagál érdemben, miközben Ukrajna kész lenne elfogadni azt.

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it.



If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and…