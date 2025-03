Stefan Wilhelm rendőrségi szóvivő a sajtónak azt mondta, az "incidens" város központjában, a Paradeplatzon történt. A tájékoztatás szerint a gyanúsított is a sebesültek között van, jelenleg őt is kórházban ápolják, a rendőrség pedig egyelőre nem keres más elkövetőt és azt közölte, folyik annak vizsgálata, bűncselekményről vagy balesetről van szó. A nyomozás jelenlegi állása szerint az incidensnek nincs politikai indítéka.

Az SWR, Baden-Württemberg és Rajna-vidék-Pfalz tartomány regionális közszolgálati médiuma Thomas Strobl, Baden-Württemberg tartományi belügyminiszterére hivatkozva arról tájékoztatott, hogy a gyanúsított egy 40 éves, rajna-vidék-pfalzi élő ember. A hétfő délután történt mannheimi tragédia lehetséges elkövetőjéről egyre több információt oszt meg a német sajtó - írja az Index. A sofőrről kiderült, hogy 40 éves, Baden-Württemberg tartományból származik, de az utóbbi időkben Ludwigshafenben élt.

Áldozatainak egyike egy 50 éves férfi volt. A német biztonsági szolgálat cáfolta, hogy a férfinak köze lenne bármelyik terrorszervezethez, viszont mentális állapotát még vizsgálják.

?#BREAKING: Footage/Photos from the car ramming attack in Mannheim, Germany.



What we know so far:



? A black SUV drove in to a crowd



? At least one person dead, Expected to rise



? Numerous casualties at the scene



? Large Police operation underway the area of the attack… pic.twitter.com/ybT8dpJLLT