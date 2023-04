Hamarosan változnak a bevándorlási szabályok az Egyesült Államokban

A várakozások szerint egy hónap múlva Joe Biden kormánya eltörli azt a járványügyi intézkedésként hozott szabályt, ami lehetővé tette az Egyesült Államok határain elfogott illegális menekültek majdnem felének azonnali kitoloncolását. A rendelkezés jelentőségét mutatja, hogy a 2022 szeptemberével végződő pénzügyi évben a mexikói határon feltartóztatott illegális bevándorlók több mint 44 százalékát – nagyjából egymillió embert – erre a szabályra hivatkozva utasítottak ki az országból.

Az intézkedést még Donald Trump korábbi elnök idején vezették be, a jelenlegi adminisztráció pedig megtartotta, bár lassan már két éve zajlik a bírósági huzavona arról, hogy alkalmazható-e. Sokáig úgy tűnt, hogy a Biden-kormányzat nem is vezet be új határvédelmi szabályt, így a járványügyi rendelkezések eltörlésével, a becslések szerint, napi tizennyolcezer bevándorló érkezett volna az Egyesült Államokba.

"Végül a menedékkérelmek elbírálásánál vezetik be a biztonságos harmadik ország koncepcióját

– mondta az InfoRádióban Veres Kristóf György, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója. – Donald Trump idején már rövid ideig volt egy ilyen szabály. Akkor csak olyanok adhattak be menedékkérelmet, akik nem haladtak át biztonságos, harmadik országon, és Mexikó biztonságos országnak számított."

Ellenben a Biden-féle javaslat pusztán csak azt várja el, hogy a migránsok törvényes úton próbáljanak bejutni az Egyesült Államokba, vagyis ne a zöldhatáron keresztül érkezzenek. Veres Kristóf György elmondta, hogy már létezik egy olyan mobilalkalmazás, amelynek segítségével időpontot lehet foglalni az amerikai határőrségnél.

A Migrációkutató Intézet vezető munkatársa szerint

az új határvédelmi rendelkezés nem jelent szigorítást,

inkább a status quo fenntartását, mivel nem csökkenti majd az illegális bevándorlók számát, csupán a járványügyi szabályok által teremtett helyzetet igyekszik fenntartani, a Biden-adminisztráció gyakorlatilag a járványügyi szabályokat fogalmazta bele a menekültügyi jogrendbe, de még ebben a szabályozásban is vannak kivételek, ilyenek például az egyedülálló gyerekek, illetve bizonyos esetekben a családok.

Veres Kristóf György szerint a jelenlegi helyzet valójában egy történelmi migrációs válság, mert miután a jelenlegi kormányzat eltörölte a Trump-adminisztráció által hozott bevándorlási szabályok zömét, tavaly naponta, átlagosan hétezer ember lépte át illegálisan az Egyesült Államok határát. A kutató emlékeztetett rá, hogy korábban Barack Obama volt elnök belbiztonsági minisztere már a napi ezer illegális bevándorló érkezését is kiemelkedően soknak nevezte.

Nyitókép: MTI/EPA/David Maung