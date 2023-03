Bendarzsevszkij Anton: Ukrajna tesztterepe lett az új nyugati technológiáknak

Egyfajta hibrid felhasználás zajlik – fogalmazott az orosz–ukrán háború kapcsán Bendarzsevszkij Antont az InfoRádióban. Egyfelől a konfliktus hagyományos eszközökkel és hagyományos harcmodorban zajlik: továbbra is folyik a küzdelem a légtér megszerzéséért, fontos szerepet játszanak az ember által irányított harckocsik, a végső harcok pedig a lövészárkokban dőlnek el. Vagyis, ahogyan az első és második világháborúban, az emberi erőnek és katonai eszközöknek a felhasználása domináns.

Másfelől megjelentek már az olyan eszközök, amelyek az elmúlt évtizedek háborúiban nem voltak jelen, és ilyen szempontból Ukrajna egyfajta tesztterep is – tette hozzá a posztszovjet térség szakértője. Számos ország, az Ukrajna mögött álló nyugati koalíció – mindamellett, hogy nyilván biztonsági szempontok miatt is segíti Ukrajnát, hogy ne veszítse el a háborút Oroszországgal szemben – az átadott eszközeit is teszteli, megbizonyosodva arról, hogy taktikailag mi működik jól.

Amerikai tisztviselők állítják, hogy a háború első szakaszában az Ukrajnának nyújtott fejlett eszközök, nem konkrétan a fegyverek, hanem

a high-tech-támogatás (mesterséges intelligencia, szoftverek, hírszerzés) paritásba hozta a megtámadott országot

olyan terülteken, ahol egyébként hatalmas hátrányban volt Oroszországgal szemben, lásd például tengeri és légierő, vagy tüzérség – magyarázta a Oeconomus szakmai igazgatója, egyetértve azokkal a tengerentúli véleményekkel, amelyek szerint Ukrajna a nyugati eszközöket úgy tudta érvényesíteni, hogy ezzel kiegyenlítette az erőviszonyokat.

Bendarzsevszkij Anton emlékeztetett, a háború kezdetén mindenki azt gondolta, hogy Ukrajna kifejezetten gyenge pozíciókkal rendelkezik, miután Oroszország a világ egyik legnagyobb hadseregével és többszörös katonai eszközzel rendelkezik, mégis, Ukrajna a hátrányát más területeken képes volt megfordítani és paritásba hozni.

Nyitókép: .shock/Getty Images