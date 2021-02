Szlovákia orvosokat és nővéreket kér a többi tagállamtól

Szlovákiában rendkívül erős a járvány második hulláma.

Lakosságarányosan már itt követelte a világon a legtöbb halálos áldozatot a koronavírus.

Nyitrán, Nagyszombatban és Kassán már hetek óta nincs elég hely az elhunytak temetés előtti elhelyezésére, ezért a városi temetők mellett hűtőkamionokban tárolják a holttesteket. A kormány kénytelen külföldi segítséghez folyamodni:

orvosokat és nővéreket kér a többi uniós tagországtól.

A kérést szerdán hagyta jóvá az Igor Matovič vezette kabinet, amely egyben aktiválta az Európai Unió civil védelmi rendszerét. Zuzana Eliášová, az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint Szlovákia legalább egy hónapra tíz orvost és huszonöt nővért szeretne kapni, akik a kórházak intenzív osztályain dolgozhatnának.

A szomszédos Ausztria védelmi minisztériuma szinte azonnal jelezte, hogy az osztrák hadsereg egészségügyi szakembereket küld Szlovákiába. Az osztrák kancellár úgy fogalmazott, hogy az európai szolidaritás megköveteli a fölösleges bürokrácia nélküli, gyors segítségnyújtást. „Ezért is fogadtunk már betegeket Franciaországból, Olaszországból és Montenegróból. Az osztrák hadsereg most Szlovákiának segít” – mondta Sebastian Kurz.

Igor Matovič kormánya külföldről segítséget kap, a honi ellenzéktől pedig felszólítást, mégpedig a távozásra. A parlamenten kívüli, Peter Pellegrini exkormányfő vezette Hlas párt ugyanis

lemondásra szólította fel a kormányt, Zuzana Čaputová államfőt pedig arra, hogy a lemondás elfogadása után nevezzen ki egy szakértőkből álló ügyvezető kormányt,

amely az előre hozott választásokig irányítaná az országot.

Pellegrini úgy véli, csak ezzel a lépéssel állítható vissza az államba vetett bizalom, pártja parlamenti képviselői pedig támogatnák az ügyvivő kormányt. A volt kormányfő szerint egy semleges, minden párt számára elfogadható szakértői csapatra lenne szükség, amely képes lenne egyesíteni a megosztott társadalmat. Pellegrini az óvintézkedések átláthatatlanságára és az ebből fakadó káoszra hivatkozik.

Azt, hogy nincs meg az összhang a négypárti kormánykoalícióban, már

maguk a kormánytagok is elismerik.

Eduard Heger pénzügyminiszter a kabinet csütörtöki ülése előtt beismerte, hogy ha egységes lenne a kormány, sokkal jobban tudná kezelni a járványhelyezet.

A vélemények különbözőségét mutatja az orosz Szputnyik vakcina beszerzéséről kialakult vita is. Milan Krajniak munkaügyi miniszter annak a véleményének adott hangot, hogy jó lenne, ha az emberek választhatnának, milyen vakcinával oltatják be magukat a Covid-19 ellen, ezért van értelme a Szputnyik iránti érdeklődésnek. Richard Sulík gazdasági miniszter viszont azt hangsúlyozta, pártja, az SaS álláspontja az, hogy minden oltóanyagot jóvá kell hagynia az illetékes európai vagy szlovák hatóságnak.

A vakcinavitához Robert Fico korábbi háromszoros miniszterelnök is hozzászólt. A Smer elnöke szerint az oltás körül kialakult helyzet is a kormány alkalmatlanságát bizonyítja, mivel még mindig csak tárgyal, miközben a magyarok már meg is rendelték a Szputnyikot.

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters/Yves Herman