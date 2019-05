Újabb pályázó Theresa May helyére

May június 7-én távozik a Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.

A 49 éves Javid, aki tavaly április óta áll a belügyi tárca élén, hétfői Twitter-bejegyzésében "elsődleges és legfontosabb" feladatának a brexit-folyamat végigvitelét nevezte.

Hozzátette: a Konzervatív Párt által a brit európai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos vereség is egyértelművé tette, hogy a brit EU-tagságról tartott népszavazás döntését teljesíteni kell, mert csak így lehet biztosítani a brit demokráciába vetett bizalom újjáéledését.

A 2016 júniusában tartott EU-referendumon a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre voksolt.

A londoni alsóház azonban a Brexit feltételrendszerét rögzítő, az EU-val May kormánya által novemberben elért megállapodást eddig háromszor visszautasította. Theresa May ezért kétszer is kezdeményezte a kilépés eredeti, márciusi 29-i határidejének meghosszabbítását. Az új határidő az EU áprilisi döntése alapján október 31.

Lemondását bejelentő pénteki nyilatkozatában Theresa May döntése egyik fő indokaként azt mondta: a háromszori parlamenti kudarc után egyértelművé vált számára, hogy az ország érdekeit az szolgálja a legjobban, ha a rendezett kilépést célzó erőfeszítést egy új miniszterelnök folytatja.

Sajid Javid belügyminiszteren kívül jelezte indulási szándékát

Boris Johnson volt külügyminiszter, a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere - akit a fogadóirodák jelenleg a legesélyesebb utódjelöltnek tartanak -,

Michael Gove környezetvédelmi miniszter,

Matt Hancock egészségügyi miniszter,

Jeremy Hunt külügyminiszter,

Andrea Leadsom, az alsóház volt vezetője,

Esther McVey volt munkaügyi miniszter,

Dominic Raab volt Brexit-ügyi miniszter és

Rory Stewart, a nemzetközi fejlesztési tárca vezetője.

Bizonyosra vehető, hogy indul Sir Graham Brady, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb szakpolitikai irányadó és végrehajtó testülete, a kormányzati tisztséget nem viselő képviselők alkotta 1922 Bizottság volt elnöke is, aki Theresa May pénteki bejelentése után lemondott a bizottság vezetői posztjáról.

Brady kulcsszerepet játszott May távozási menetrendjének kialakításában. A rendkívül befolyásos konzervatív politikus többször is tárgyalt az elmúlt hetekben a kormányfővel, legutóbb közvetlenül azelőtt, hogy Theresa May pénteken bejelentette távozásának időpontját.

A június 10-én kezdődő utódválasztási folyamat első szakaszában az alsóházi konzervatív frakció többfordulós szavazássorozattal két lehetséges jelöltre szűkíti az indulók listáját, egy-egy jelöltet kiejtve minden egyes fordulóban.

Ha az utolsó forduló után versenyben maradt két jelölt egyike sem lép vissza, a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja meg közülük postai szavazással a párt új vezetőjét, aki egyben Nagy-Britannia következő miniszterelnöke is lesz.

A korábbi híradásokban 124 ezer vezetőválasztásra jogosult tagról esett szó, de Brandon Lewis, a Konzervatív Párt elnöke a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilapnak a hétvégén elmondta: ez még tavaly márciusi adat volt, azóta a párttagság létszáma 36 ezerrel bővült.

Nyitókép: ANDY RAIN