Bíróság elé állítják Boris Johnsont

Az eljárást egy magánvádló kezdeményezte Johnson ellen a londoni Westminster kerület magisztrátusi bírósága előtt, közhivatali tisztséget betöltő személy által elkövetett visszaélés címén.

Az eljáró bíró szerdán kihirdetett végzésében úgy rendelkezett, hogy

Az eljárás központi elemét képezi az a sokat bírált és hivatalosan is cáfolt állítás, hogy Nagy-Britanniának az EU-tagság heti 350 millió fontjába (130 milliárd forint) kerül.

Ez szerepelt hatalmas betűkkel Johnson világszerte ismertté vált kampánybuszának oldalán is.

#UPDATE Former UK foreign secretary Boris Johnson, the frontrunner to become Britain's next prime minister, must attend court over allegations that he knowingly lied during campaigning for the Brexit referendum, a judge announces https://t.co/icfGLRQBY4