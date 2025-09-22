Már egy peremkerületben is fizetős lesz a parkolás

A kerület elkészített egy tanulmánytervet, amely szerint a fizetős rendszer bevezetése a kaotikus parkolási állapotok megszüntetése, valamint a kerületi lakosok érdekeit szolgáló, szabályos parkolási rend kialakítása érdekében szükséges - olvasható a vezess.hu-n.

A lap által ismertetett terv több lehetséges megoldást is felvázol, többek között:

várakozási övezetek és parkolási díjak bevezetése,

rövid és hosszú idejű parkolóhelyek kijelölése,

meglévő parkolóhelyek felfestése,

valamint lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása.

A kerületi vezetés a fizetős parkolástól azt reméli, hogy a helyi lakosok könnyebben találnak majd parkolóhelyet, és a közterületek fejlesztésére, valamint a fenntartható közlekedési módok támogatására is forrást teremthetnek a bevételekből.

A kerületben gyakran egymás autóit tologatják az emberek, hogy parkolóhelyet alakítsanak ki.

A fizető övezetek kialakításáról és a díjszabásról a Fővárosi Közgyűlés fog dönteni a képviselő-testületi határozat után.