ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.02
usd:
332.37
bux:
100099.05
2025. szeptember 22. hétfő Móric
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
parkolóhely parkolás
Nyitókép: Pixabay

Már egy peremkerületben is fizetős lesz a parkolás

Infostart

A XV. kerület vezetése fizetős parkolás bevezetését tervezi a kerületben a parkolási káosz enyhítésére. A döntés várhatóan a szeptember 25-i képviselő-testületi ülésen születik meg.

A kerület elkészített egy tanulmánytervet, amely szerint a fizetős rendszer bevezetése a kaotikus parkolási állapotok megszüntetése, valamint a kerületi lakosok érdekeit szolgáló, szabályos parkolási rend kialakítása érdekében szükséges - olvasható a vezess.hu-n.

A lap által ismertetett terv több lehetséges megoldást is felvázol, többek között:

  • várakozási övezetek és parkolási díjak bevezetése,
  • rövid és hosszú idejű parkolóhelyek kijelölése,
  • meglévő parkolóhelyek felfestése,
  • valamint lakossági várakozási engedéllyel használható parkolók kialakítása.

A kerületi vezetés a fizetős parkolástól azt reméli, hogy a helyi lakosok könnyebben találnak majd parkolóhelyet, és a közterületek fejlesztésére, valamint a fenntartható közlekedési módok támogatására is forrást teremthetnek a bevételekből.

A kerületben gyakran egymás autóit tologatják az emberek, hogy parkolóhelyet alakítsanak ki.

A fizető övezetek kialakításáról és a díjszabásról a Fővárosi Közgyűlés fog dönteni a képviselő-testületi határozat után.

Kezdőlap    Autó    Már egy peremkerületben is fizetős lesz a parkolás

parkolás

autózás

újpalota

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

Sokáig csak testépítők szedték, ám váratlan jó hatása lehet az agyra egy népszerű étrendkiegészítőnek

A kreatint, amely eredetileg testépítők és sportolók teljesítménynövelő kiegészítője volt, ma már egyre többen használják a kognitív funkciók javítására is. A természetes vegyület nemcsak az izomteljesítményt fokozhatja, hanem potenciálisan segíthet a memória, a hangulat és a koncentráció javításában is - írja a BBC.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly újítás jön a bringaversenyen: ezt teszik rá az összes indulóra a vébén, komoly oka van

Komoly újítás jön a bringaversenyen: ezt teszik rá az összes indulóra a vébén, komoly oka van

A UCI, a kerékpársport világszervezete bejelentette, hogy az idei országúti világbajnokságon minden versenyző kerékpárjára GPS-nyomkövetőt szerelnek a biztonság javítása érdekében.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Trump hails Charlie Kirk as 'American hero' as thousands fill memorial service

Kirk's wife, Erika, also delivers a tearful speech in which she says she forgives her husband's alleged killer.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 21. 21:39
Bejelentette a palesztin államiság elismerését Ausztrália, Kanada és az Egyesült Királyság, az izraeli kormányfő élesen reagált - a nap hírei
2025. szeptember 21. 21:27
Budapesten is égtek a mécsesek Charlie Kirkért
×
×
×
×