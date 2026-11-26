A jegybankelnök a bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben óvatos, adatvezérelt monetáris politikát tart szükségesnek, az MNB pedig elkötelezett az árstabilitás tartós elérése és a pénzügyi rendszer stabil működése mellett – írták a közleményben.

Magyarországon az inflációs folyamatok kedvezően alakultak az idén, októberben az éves infláció 2 százalékot tett ki, a lakossági inflációs várakozások is mérsékeltek. A geopolitikai feszültségek és az energiaárak ingadozása ugyanakkor kockázatot jelent, ezért a monetáris politikában változatlanul indokolt az óvatosság – hangsúlyozta Varga Mihály az ülésen a közlemény szerint.

Kiemelte, hogy a jegybank továbbra is pozitív reálkamatot biztosít, ami a devizapiaci stabilitással együtt támogatja az inflációs várakozások horgonyzását, így hozzájárul az árstabilitási cél és a pénzügyi stabilitás eléréséhez, amely a jegybank elsődleges célja a bizonytalan gazdasági környezetben.

Az MNB elnöke úgy látja, hogy a változékony globális környezet miatt a pénzügyi stabilitás terén is felértékelődik az európai jegybankok közötti együttműködés.

A magyar bankrendszert továbbra is bőséges likviditás, magas jövedelmezőség és erős tőkehelyzet jellemzi, a jegybank pedig biztosítja a fenntartható lakossági és vállalati hitelezés feltételeit - mutatott rá Varga Mihály a közlemény szerint.