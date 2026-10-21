Koji László: jó az építőiparnak a költségvetés iránya, de például munkaadók is beszállhatnának a lakásfejlesztésbe

A miniszterelnök által bejelentett változásokat a szakma kedvezően fogadja, például mert olyan irányok jelennek meg, amilyeneket az ÉVOSZ is régóta javasol, például a kínálat élénkítése, ami a keresletet is élénkítené – mondta az InfoRádióban Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke. Leszögezte:

a legfontosabb bejelentés az volt, hogy az új építésű ingatlanok esetén továbbra is marad az 5 százalékos áfa, mivel ez valóban segíti a megfizethető lakások koncepcióját.

A szövetség úgy számol, hogy az EU-s forrásokból mintegy 2000 milliárd forintot lenne szükséges az építőiparban elkölteni a következő három évben. Ez formálisan gondolkodva 600-700 milliárd forintos keresletbővülést jelenthetne a piacon, amire, mint fogalmazott, most nagy szüksége lenne az iparnak.

Az ÉVOSZ elnöke szerint jelenleg az is nagy kérdés, hogy milyen gyorsan lenne képes növekedni a fizetőképes kereslet. A szervezet megkérdezett 400 vállalkozót, és a visszajelzések alapján úgy prognosztizálja, hogy

2027 vége előtt nemigen várható, hogy az építőipar számaiban is megjelennek szerződésbe kötötten az új állami stratégiák.

Koji László úgy véli, összetett kérdés az, hogy a most bejelentett intézkedések hatására tovább drágulnak-e az ingatlanok. Ennek feltérképezéséhez meg kell vizsgálni első körben a jelenlegi lakásárak összetevőit, másrészt a 3 százalékos hitelkamat is megmarad az új építésű lakást vásárlók számára. Szerinte viszont fontos lenne, ha a kínálati oldalon is 3 százalékos hitelhez juthatnának az ingatlanfejlesztők, generálkivitelezők.

Az ÉVOSZ-nak több javaslata is van arra vonatkozóan, hogyan lehetne akár változatlan áron is új ingatlanokat építeni és a következő 2-3 évben értékesíteni – szögezte le az elnök. A szervezet szerint különösen a bérlakásépítésnél vagy a megfizethető lakások építésénél kellene arra is gondolni, hogy ne csak profitorientált ingatlanfejlesztő társaságok alakuljanak Magyarországon, hanem

az állam, az önkormányzatok, nagy munkaadók közreműködésével jöjjenek létre nonprofit lakásfejlesztők.

Fontos lenne továbbá, hogy a barna övezetekben található területekhez kedvezőbb áron juthasson hozzá egy állami vagy önkormányzati ingatlanfejlesztő, vagy legyen például elérhető számára a részletfizetés – sorolta Koji László.

A változásokról egyébként folyamatos a párbeszéd az ÉVOSZ és a kormány között. A Wekerle Plusz programot például szakmailag véleményezik és javaslatokat is tesznek hozzá. Megismételte: az lenne a legfontosabb, hogy bővüljön a kínálat, azt viszont egyelőre homály feni, hogy ez milyen gyorsan történhet meg. Nem lehet egyik napról a másikra megduplázni a piacon elérhető új lakások számát – fogalmazott, megjegyezve, hogy 2-3 év is eltelhet, mire a mostani intézkedések beérnek.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gyulai Péter készítette.