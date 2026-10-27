Tibor Dávid a Wekerle Plusz programról: egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg

„A Wekerle Plusz programot régóta várja a szakma, az építőipar. Azt mindannyian tudtuk, hogy nagy szükség lenne egy olyan épületfelújítási, épületenergetikai programra, amely egyszerűen nyújt megfelelő mértékű anyagi támogatást, és kellően vonzó ahhoz, hogy nagyobb tömegek jelentkezzenek rá” – mondta Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) alelnöke az InfoRádióban, hozzátéve: amit eddig tudnak a Wekerle pluszról, az nagyon biztató. Ha mindössze 500 ezer forintos önrészt várnak el egy 15 millió forintos hitel mellé, amelynek akár 50 százaléka is vissza nem térítendő támogatásba fordulhat át megfelelő energiahatékonysági felújítási szint esetén,

az rendkívül sokat adhat hozzá a programhoz

– fogalmazott.

A kérdésre, hogy korábban is voltak sok családot érintő felújítási programok, és mivel lehet a Wekerle plusz több azoknál, azt mondta:

egyrészt a Wekerle plusz programnak nincsenek sem családi állapothoz, sem gyerekek számához kötődő feltételei,

másrészt kifejezetten elhangzott, hogy egy viszonylag kevés adminisztrációval igénybe vehető programról lesz szó.

„Azt gondolom, ez önmagában már egy nagyon pozitív változást fog hozni az előző programokhoz képest, mert legutoljára a 2022. december 31-ével megszüntetésre került otthonfelújítási programról volt elmondható, hogy kevés adminisztrációs teherrel könnyen igénybe vehető volt, és jelentős támogatást jelentett a családoknak” – fogalmazott.

A kérdésre, hogy reális lehet-e éves szinten 20 ezer háztartás energetikai korszerűsítése, azt mondta: még kevés is.

„20 ezer háztartás energetikai korszerűsítésénél jóval nagyobb kapacitások vannak mind kivitelezői, mind építőanyag-gyártói oldalon.

A Tisza választási programjában 100 ezer ingatlan/év felújítása szerepel, Kapitány miniszter úr pedig a négyéves időszakra 120 ezres teljes úgymond mély felújítást jelentett be. Tehát ez a 20 ezres szám valószínűleg bővülni fog.

Én azt gondolom, ez az első kiírt keret tartalma, és ezt további forrásokkal bővíteni tervezik az újabb, immáron 4 év alatt 120 ezer otthon felújításáról szóló kommunikáció alapján” – vélekedik az ÉVOSZ alelnöke.

A program keretében 22,5 millió forint érhető el, aminek egy része kedvezményes hitel, a másik pedig vissza nem térítendő támogatás. Egy háztartás számára 22,5 millió forint elég nagy összeg, hogyha felújításban vagy energetikai korszerűsítésben gondolkodnak, tehát például egy 100-120 négyzetméteres családi ház esetén

minden hőszigetelés első lépése a hőveszteség megszüntetése, azaz a nyílászárókat, ajtókat, ablakokat, a külső homlokzati hőszigetelést, illetve a tetőnek vagy a padlásfödémnek a szigetelését kell megoldani.

Ha ez megvalósult, és ez a fenti összegnek körülbelül a feléből meg tud valósulni, akkor lehet szó egyéb olyan, inkább már a fűtési rendszer hatékonyságához kapcsolódó felújításokról, mint például egy hőszivattyús fűtő-hűtő rendszer bevezetése a gázos helyett, vagy egy kevésbé hatékony, meglévő rendszer hatékonyabbra cserélése – mondta el Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) alelnöke az InfoRádióban a kormányzat által bejelentett Wekerle plusz ingatlankorszerűsítési program kapcsán.

A cikk alapjául szolgáló interjút Gyulai Péter készítette.