ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.33
usd:
324.95
bux:
143436.18
2026. október 20. kedd Vendel
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

Infostart / MTI

Új lendületet adhat a magyar lakáspiacnak a 2027-es költségvetésben bejelentett intézkedéscsomag, köztük a Wekerle Plusz program és az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa fenntartása – közölte az ingatlan.com.

Az elmúlt hónapokban a lakásvásárlási kereslet jelentősen elmaradt a korábbi csúcsoktól, így a támogatási rendszer átalakítása ismét mozgásba hozhatja az eddig kiváró vásárlókat, az új építésű és használt ingatlanok piacán is.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az ingatlanhirdetési portál közleményében kijelentette: kulcsfontosságú az újlakás-piac és a lakóingatlan-fejlesztések, ezeken keresztül pedig a lakásállomány szempontjából, hogy megmarad az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa. Ez megfelel a korábbi várakozásoknak – tette hozzá.

A szakértő úgy vélte, fontos, hogy az elinduló Wekerle Plusz programban kedvezményes, fix kamatozású hitelt lehet igényelni a lakásvásárlásra: az újaknál 3, a használtaknál 5 százalék lesz a kamat. Ezáltal az új építésű ingatlanok vásárlását és építését továbbra is 3 százalékos hitellel lehet finanszírozni.

A használt lakásoknál viszont 5 százalékra emelkedik a kamattámogatott hitel kamata. Példaként említették, hogy egy átlagos, 25 évre felvett 35 millió forintos Otthon Start-hitelnél ez 35-40 ezer forinttal emeli a havi törlesztőrészletet. Ez azonban még mindig kedvezőbb a publikus piaci hitelajánlatokhoz képest, amelyek 6,25 százalékos kamatszinttől indulnak.

A lakáspolitikai intézkedéseknél a másik fontos változás, hogy a kamattámogatott hitelek célzottabbá válhatnak: 41 éves kor alatt és 50 százalékot el nem érő ingatlantulajdon mellett lehet igényelni, és az első lakásvásárlóknak be is kell költözniük.

A lakáskínálat bővítését szolgálhatja a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési program is, amelynek keretében kezdetben 30 milliárd forintot fordítanának lakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására.

Közölték, a meglévő ingatlanok korszerűsítését egy új energetikai felújítási program ösztönözheti, amely a 15 millió forintos kedvező kamatozású hitel mellé akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is nyújthat. Ez csökkentheti a lakások fenntartási költségeit, és növelheti azok piaci értékét.

Az egyik legnagyobb változást az hozhatja, hogy a panellakásokban élők is kaphatnak energiakorszerűsítési támogatást.

Erről Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter hétfőn este a Facebook-oldalán számolt be. Egyebek mellett arról írt, hogy többéves energetikai otthonkorszerűsítési programot is előkészítenek, amely a panellakások energiahatékonyságának javítására is lehetőséget teremthet.

Balogh László a közleményben emlékeztett, a korábbi energiatakarékossági programok a családi házakra vonatkoztak, a társasházi lakásokra nem. Miközben panellakásban több mint egymillióan élnek, ráadásul ezek az épületek kifejezetten „energiazabálónak" számítanak a piacon. A program összességében új lakásfelújítási boomot generálhat a következő években.

A Wekerle Plusz részeként visszatér az államilag támogatott lakástakarék is, amely a következő években a lakásvásárlást tervezőket az önerő összegyűjtésében segítheti. Ezért a támogatott lakástakarék a későbbi lakáskeresletnek is támaszt adhat.

Az ingatlan.com közleményében hangsúlyozta, hogy a hétfőn bejelentett lakáspolitikai intézkedések várható piaci hatásának pontos mértékét azonban csak a programok részletes feltételeinek ismeretében lehet megalapozottan előre jelezni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

lakáspiac

kormányzat

ingatlan.com

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól
ábrák

Íme, a költségvetés részletei Magyar Pétertől és Kármán Andrástól
Hétfőn, két óránál is hosszabb parlamenti előadásában a miniszterelnök már ismertette a 2027-os költségvetés alapvetéseit, kedden 10 órakor azonban a pénzügyminiszterrel együtt újabb információkat közölt. Kármán András a költségvetés részleteiről minden rendelkezésre álló ábrát megosztott, Magyar Péter pedig példákkal illusztrálta, milyen élethelyzetű emberek hogyan léphetnek egyet előre 2027-ben annak ellenére, hogy a költségvetést nagyon nehéz helyzetben vették át.
 

Palócz Éva: erősen bizalommegtartó költségvetési tervet hallottunk

Magyar Péter ismertette a terveket: erre számít a kormány 2030-ig

Csalódást okozott a kormány béremelési terve a rendvédelmi dolgozóknak

Fidesz: nem számít, mit mond Magyar Péter, csak az, hogy mi történik

Változtattak egy kormányzati feladatkörön és pénzeket irányítottak át

Változtattak egy kormányzati feladatkörön és pénzeket irányítottak át

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterhez került a közbeszerzések intézése, módosították a paksi fenékküszöb-beruházásra vonatkozó szabályokat, és több milliárd forintot csoportosítottak át különböző állami feladatokra – dereül ki a Magyar Közlöny hétfői számából.
Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Kocsis Zoltán emlékkoncert november 6-án (x)

A Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar november 6-án Johannes Brahms két megrendítő művével emlékezik egykori főzeneigazgatójára, a tíz éve elhunyt Kocsis Zoltánra a Müpában. A Vashegyi György vezényletével megvalósuló, megbékélést és reményt sugárzó hangversenyen Pasztircsák Polina és Julian Orlishausen énekli a szólókat.
VIDEÓ
2000 milliárd euró a tét: vétó lesz vagy megegyezés? Zalai Csaba, Inforádió, Aréna
Lehet-e morális fenntartása a mesterséges intelligenciának? Keleti Arthur, Inforádió, Aréna
Félidős választások: most is Trumpról dönt Amerika? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.20. kedd, 18:00
Szűcs Anita
a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

2027-es költségvetés: megvan, hol és hogyan vágja le a kiadásokat a Tisza-kormány

Közös sajtótájékoztatón mutatja be a 2027-es költségvetés részleteit Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter. A bejelentésekről a Portfolio élőben tudósít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly összegeket bukhat, aki benézi ezt a lépést a nyugdíjba vonulás előtt: fontos döntés vár az idősekre

Komoly összegeket bukhat, aki benézi ezt a lépést a nyugdíjba vonulás előtt: fontos döntés vár az idősekre

Sok magánnyugdíjpénztári tagnak érdemes lehet visszalépnie az állami nyugdíjrendszerbe a nyugdíjba vonulás előtt.

BBC
Business Sport Travel Science
Man charged with attacking Australian MP, as suspect's father says she was family friend

Man charged with attacking Australian MP, as suspect's father says she was family friend

Helen Haines remains in a critical but stable condition and has reportedly lost a leg. The 43-year-old suspect is due in court on Wednesday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 20. 10:02
Bajba kerültek a Revolut felhasználói
2026. október 20. 07:24
Kedden jöhetnek az első konkrét számok a minimálbér-emelésről
×
×