Szakértő: nagy lökést jelent, hogy a panelben lakók is kaphatnak pénzt energetikai korszerűsítésre

Az elmúlt hónapokban a lakásvásárlási kereslet jelentősen elmaradt a korábbi csúcsoktól, így a támogatási rendszer átalakítása ismét mozgásba hozhatja az eddig kiváró vásárlókat, az új építésű és használt ingatlanok piacán is.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az ingatlanhirdetési portál közleményében kijelentette: kulcsfontosságú az újlakás-piac és a lakóingatlan-fejlesztések, ezeken keresztül pedig a lakásállomány szempontjából, hogy megmarad az új lakásokra vonatkozó 5 százalékos kedvezményes áfa. Ez megfelel a korábbi várakozásoknak – tette hozzá.

A szakértő úgy vélte, fontos, hogy az elinduló Wekerle Plusz programban kedvezményes, fix kamatozású hitelt lehet igényelni a lakásvásárlásra: az újaknál 3, a használtaknál 5 százalék lesz a kamat. Ezáltal az új építésű ingatlanok vásárlását és építését továbbra is 3 százalékos hitellel lehet finanszírozni.

A használt lakásoknál viszont 5 százalékra emelkedik a kamattámogatott hitel kamata. Példaként említették, hogy egy átlagos, 25 évre felvett 35 millió forintos Otthon Start-hitelnél ez 35-40 ezer forinttal emeli a havi törlesztőrészletet. Ez azonban még mindig kedvezőbb a publikus piaci hitelajánlatokhoz képest, amelyek 6,25 százalékos kamatszinttől indulnak.

A lakáspolitikai intézkedéseknél a másik fontos változás, hogy a kamattámogatott hitelek célzottabbá válhatnak: 41 éves kor alatt és 50 százalékot el nem érő ingatlantulajdon mellett lehet igényelni, és az első lakásvásárlóknak be is kell költözniük.

A lakáskínálat bővítését szolgálhatja a Wekerle Sándor lakás- és kollégiumépítési program is, amelynek keretében kezdetben 30 milliárd forintot fordítanának lakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására.

Közölték, a meglévő ingatlanok korszerűsítését egy új energetikai felújítási program ösztönözheti, amely a 15 millió forintos kedvező kamatozású hitel mellé akár 7,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást is nyújthat. Ez csökkentheti a lakások fenntartási költségeit, és növelheti azok piaci értékét.

Az egyik legnagyobb változást az hozhatja, hogy a panellakásokban élők is kaphatnak energiakorszerűsítési támogatást.

Erről Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszter hétfőn este a Facebook-oldalán számolt be. Egyebek mellett arról írt, hogy többéves energetikai otthonkorszerűsítési programot is előkészítenek, amely a panellakások energiahatékonyságának javítására is lehetőséget teremthet.

Balogh László a közleményben emlékeztett, a korábbi energiatakarékossági programok a családi házakra vonatkoztak, a társasházi lakásokra nem. Miközben panellakásban több mint egymillióan élnek, ráadásul ezek az épületek kifejezetten „energiazabálónak" számítanak a piacon. A program összességében új lakásfelújítási boomot generálhat a következő években.

A Wekerle Plusz részeként visszatér az államilag támogatott lakástakarék is, amely a következő években a lakásvásárlást tervezőket az önerő összegyűjtésében segítheti. Ezért a támogatott lakástakarék a későbbi lakáskeresletnek is támaszt adhat.

Az ingatlan.com közleményében hangsúlyozta, hogy a hétfőn bejelentett lakáspolitikai intézkedések várható piaci hatásának pontos mértékét azonban csak a programok részletes feltételeinek ismeretében lehet megalapozottan előre jelezni.