ÉVOSZ: az építőipari cégek 60 százaléka árbevétel-csökkenésre számít az idén

A 400 cég megkérdezésével készült felmérésből kiderült, hogy a vállalkozások 43,3 százalékánál csökkent a nettó árbevétel idén az első fél évben az előző év azonos időszakához képest. Bár a vállalkozások 36,7 százaléka növekedést tudott elérni, az év egészét tekintve a cégek 60 százaléka árbevétel-csökkenésre számít, míg növekedést a válaszadók 30 százaléka vár.

Az ágazat legnagyobb problémájának a megkérdezett cégek 80 százaléka a megrendelések hiányát nevezte, ezt a gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága és a tisztességtelen verseny követte, 50, illetve 46,7 százalékos aránnyal.

Arra is kitértek, hogy a válaszadók 90 százaléka érzékelte a piaci verseny fokozódását és 80 százalék találkozott olyan ajánlattal, amelyet aránytalanul alacsony árúnak tartott. Az árverseny következtében a vállalkozások többsége nem tudta érvényesíteni költségnövekedését áraiban: a cégek 76,7 százaléka egyáltalán nem hajtott végre áremelést 2026 első felében.

A legjelentősebb költségnövekedési tényező a munkaerőköltség, amelyet a válaszadók 90 százaléka említett. Emellett jelentős növekedés tapasztalható a szállítási, energia- és alvállalkozói költségek területén is – ismertette az ÉVOSZ.

Hozzátették, a költségnyomás és az árverseny együttes hatására a válaszadók 70 százaléka arra számít, hogy 2026-ban tovább romlik vállalata jövedelmezősége.

A pénzügyi kockázatok növekedését jelzi a felmérés szerint, hogy a partnerek több mint ötöde késedelmesen teljesít és a válaszadók több mint fele a lánctartozási problémák erősödését tapasztalja.

Ráadásul a bizonytalan piaci környezet hatására a cégek fele létszámcsökkentésre készül a következő hat hónapban, miközben csupán 13 százalék tervez bővítést. A szakemberhiány sem tűnt el: a vállalkozások 30 százaléka szerint nem áll rendelkezésére elegendő számú szakember, különösen az építőipari fizikai szakmákban, az épületgépészeti területen és a magasabb műszaki képzettséget igénylő munkakörökben.

Mindezek ellenére a vállalkozások nem kizárólag a túlélésre koncentrálnak, a cégek jelentős része a versenyképesség javításában látja a kiutat. A következő egy évben a legfontosabb tervezett intézkedések között szerepel a partnerkapcsolatok erősítése, a munkavállalók képzése, a költségoptimalizálás, az új piaci szegmensek felkutatása és a digitális fejlesztések megvalósítása.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke a közlemény szerint megjegyezte, hogy az ágazatban 2028 előtt nem várható érzékelhető fellendülés; jövőre a lakásfelújítások, lakásépítések jelenthetnek kitörési pontot, valamint a vasúti, kötöttpályás létesítmények beruházásai.