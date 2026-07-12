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Nyitókép: Caroline Purser/Getty Images

Zöld légitársaságok temetője – tanulságos bukások

Vendégszerző

A zöld repülésben a jövő mindig szebb a befektetőknek szóló előadásokban, mint a kifutópályán. Egy elektromos repülőgép látványterve nem mesél potenciális tanúsítási kockázatokról, beszállítói problémákról, elfogyó befektetői pénzekről. Ám a Maeve, az Eviation, a Universal Hydrogen vagy a Lilium története azt mutatja, hogy a környezetbarát repülés legnagyobb kérdése nem az, hogy ki álmodik szebb jövőt, hanem az, hogy ki éli túl az odavezető utat.

A repülés jövőjét az elmúlt években nem a kifutókon láttuk, hanem látványterveken. A prezentációkban fehér törzsű, hangtalan gépek úsztak a kék ég alatt. Elektromos regionális utasszállítók kötötték össze a vidéki városokat. Hidrogénes repülők ígértek bűntudat nélküli utazást. Légitaxik szálltak fel toronyházak tetejéről. A valóságban azonban ezekből a tervekből rendre nem új légitársaságok nőttek ki, hanem csődeljárások.

Startupok temetője

A holland Maeve Aerospace bukása is csak egy újabb sírkő a gyorsan növekvő iparági temetőben. A cég előbb teljesen elektromos regionális repülőgépet ígért, később hibrid-elektromos utasszállítóval próbált közelebb kerülni a valósághoz, majd újabb koncepciót rajzolt. Ám miután a gép nem kapott típusengedélyt, a vállalat csődeljárás alá került.

A repülőgépipar nem az a terep, ahol egy startup néhány év alatt felforgatja a piacot. Itt nem alkalmazást kell írni, hanem olyan gépet építeni, amelynek akkor is működnie kell, amikor sötét van, jegesedik a szárny, fáradt a személyzet, hibát jelez egy rendszer. És közben nem ritkán többszáz ember ül a fedélzeten.

Ezért ilyen kegyetlen a zöld repülési startupok világa. A közvélemény technológiai csodát vár, a befektető növekedési sztorit, a légitársaság alacsony költséget, a hatóság erős garanciákat, az utas pedig biztonságot. A frissen indult vállalatnak pedig mindezt egyszerre kellene adnia. Miközben nincs sorozatgyártott gépe, nincs kiforrott ellátási lánca, nincs karbantartási hálózata, nincs üzemeltetési tapasztalata, és gyakran elegendő pénze sem.

Kicsiben is nehéz

Az Eviation Alice példája jól mutatja, milyen hosszú az út az első felszállástól az üzletileg használható repülőgépig. Az Alice egy kilencszemélyes, teljesen elektromos regionális gép ígéretével lett a zöld repülés egyik legismertebb szimbóluma. 2022-ben bejárta a világsajtót a hír, amikor felszállt. Ám a sikert nem követte gyors áttörés. Jöttek a folyamatos újratervezések, halasztások és finanszírozási nehézségek. 2025-ben a hírek már leépítésekről és a fejlesztés szüneteltetéséről szóltak.

Pedig az Alice nem egy óriásgépet akart építeni, és nem is London-New York járatot ígért kétszáz utassal. A tervek egy kis regionális repülőgépről szóltak, vagyis éppen azt a kategóriát célozták, ahol az elektromos repülésnek elvileg a legjobb esélye van. És ha így is ennyi nehézséggel szembesültek, akkor nagyon szkeptikusaknak kell lennünk a nagy utasszállítók villamosítása tekintetében.

A Heart Aerospace más utat választott. A svéd cég ES-30 nevű gépe már nem a tiszta elektromos modellt választotta, hanem a hibrid-elektromos kompromisszumot. Harminc ülés, rövidebb tisztán elektromos hatótáv, hosszabb útvonalakra pedig ott a hagyományos rendszer. Ez a modell komoly előrelépés a marketing álmokból a mérnöki realitás felé. A túlélő cégek esetében mindenhol ezt a mintázatot látjuk. Kevesebb ígéretet, és nagyobb tiszteletet a fizikai realitásoknak.

Nem elég más hajtásláncot tervezni

A hidrogénes repülésben még látványosabb volt a kontraszt az ígéret és a valóság között. A Universal Hydrogen nem pusztán repülőgépet akart építeni, hanem egy egész logisztikai rendszert álmodott meg, cserélhető hidrogénmodulokkal, regionális repülőterekkel, és átalakított turbólégcsavaros gépekkel. A vállalatnak voltak komoly befektetői, és tesztrepülést is végeztek. Aztán 2024-ben elfogyott a pénzük és bezártak.

Ez a sztori pontosan megmutatja, hogy a hidrogénes repülés nagy kihívása nem korlátozódik a hajtáslánc átalakítására. Meg kell válaszolni azokat a kérdéseket is, hogy ki termeli meg zölden és elég olcsón az üzemanyagot, ki szállítja biztonságosan, hol és hogyan tárolják, hogyan és milyen tartályba töltik be a gépen, milyen repülőtéri szabályok vonatkoznak rá, ki viseli a többletköltséget, és hány légitársaság mer egy ilyen modellt választani. A Universal Hydrogen bukása azt mutatta meg, hogy

a zöld repülésben néha nem a repülő hiányzik, hanem az öt körülvevő „ökoszisztéma”.

Az Airbus hidrogénprogramja ugyanezt a történetet meséli el nagyvállalati nyelven. A ZEROe koncepciók néhány éve még azt sugallták, hogy a hidrogénes kereskedelmi repülés belátható időn belül megérkezhet. Aztán a határidők óvatosabbak lettek.

Az Airbus nem azért lassított, mert elfogyott a fantáziája, hanem mert ugyanazokkal a problémákkal szembesült, mint a Universal Hydrogen. Beleütközött a repülőtéri infrastruktúra, a szabályozás, az ellátási lánc valós falaiba.

Amikor a pénz gyorsabban ég, mint az üzemanyag

Egy utasszállító gépet nem lehet úgy piacra vinni, mint egy új telefont. A prototípus után jön a tesztprogram, a hatósági tanúsítás, a gyártás felfuttatása, a beszállítók minősítése, a karbantartási dokumentáció, a pilótaképzés, a finanszírozás, a biztosítás, a maradványérték-kalkuláció és a légitársasági üzemeltetés. Ha bármelyik ezek közül csúszik, attól a cég még zsákszámra égeti a pénzt.

A légitaxi-őrület erre adott látványos példát. A Lilium, a német eVTOL-sztori sokáig Európa egyik zászlóshajója volt. Elektromos, függőlegesen fel- és leszálló gépet ígért, prémium városi és regionális mobilitással, és futurisztikus dizájnnal. Több mint egymilliárd dollárnyi tőkét vont be, tőzsdére ment, potenciális megrendelőkkel tárgyalt. Ám a tanúsítási nehézségek és a növekvő fejlesztési költségek együtt oda vezettek, hogy elköltötték a rendelkezésre álló forrásokat. 2024-re a cég működése is veszélybe került, és végül fizetésképtelenségi eljárás indult ellene.

A Lilium-sztori azért is tanulságos, mert a cég nem klasszikus utasszállítót akart építeni, hanem egy új közlekedési kategóriát célzott meg. Mégis ugyanabba a falba ütköztek, mint a zöld repülőtársaságok. A tanulság az, hogy a légiközlekedésben a technológiai fejlesztések lassúak és drágák, függetlenül a repülés módjától. Amíg bőven volt olcsó pénz, addig az invesztorok megvették a szép álmokat. Manapság azonban, magasabb kamatok és válogatósabb befektetők idején a realitások jelentősége megnőtt.

Ahol a forradalomnak is engedély kell

A zöld repülés temetője nem azért telik meg, mert a mérnökök buták vagy a cél rossz. Hanem azért, mert a repülőgépiparban az innováció kivételesen drága. Egy autós startup néhány ezer jármű eladásával is elketyeg pénzügyileg, ráadásul meglehetősen jól kiépített és bevált beszállítói hálózatra tud építeni. Egy repülőgép-fejlesztőnek viszont sokkal magasabb költségeket kell kigazdálkodnia, közben ráadásul abban is reménykedniük kell, hogy az értéklánc is alájuk épül ezalatt, beszállítókkal, szervizhálózattal, finanszírozókkal együtt.

A zöld repülés jövőjében valószínűleg lesz helye elektromos kisgépeknek, hibrid regionális megoldásoknak, hidrogénes kísérleteknek, fenntartható üzemanyagoknak és hatékonyabb hajtóműveknek. De az elmúlt évek bukásai után egyre nehezebb elhinni, hogy egyetlen látványos startup áttöri a falat, és néhány év alatt átírja a légiközlekedés szabályait. A repülés nem szereti a hirtelen forradalmakat. A repülés a bizonyított, tanúsított, karbantartható, finanszírozható technológiát szereti.

A Maeve csődje után nem az a legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz az ég tele elektromos utasszállítókkal, hanem az, hogy hány zöld repülési ígéretnek kell még lezuhannia a papíron, mielőtt az iparág átlátja, hogy a légiközlekedés dekarbonizációja nem startup-ötletverseny, hanem jelentős és mély iparági reform.

A szerző Sebestyén Géza, a BCE docense és az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője

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