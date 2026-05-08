Újabb többezres leépítést jelentett be a német nagybank

A Commerzbank 2025 végén 39 867 embert foglalkoztatott. A cég februárban azt közölte, hogy 2027 végéig 3900 dolgozójától válik meg, jórészt Németországban. Akkor a bank jelezte, hogy külföldön bővíti létszámát, különösen lengyelországi leányvállalatánál, az mBanknál és ázsiai részlegeinél.

A Commerzbank az idei első negyedévben mintegy 1,36 milliárd euró üzemi nyereséget és 913 millió euró adózott eredményt ért el, ami mintegy 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A Commerzbank a múlt évet a jelentős szerkezetátalakítási költségek ellenére 2,6 milliárd euró adózott eredménnyel zárta, ami alig maradt el a 2025. évi 2,7 milliárd eurótól.

A pénzintézet mintegy 200 millió euróval 3,4 milliárd euróra emelte meg az idei évre vonatkozó nyereség-előrejelzését.