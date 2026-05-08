2026. május 8. péntek Mihály
2021. január 28-án közreadott kép a német Commerzbank frankfurti székházának bejáratáról 2020. február 13-án. Német sajtóértesülések szerint a Commerzbank felügyelõbizottsága feruár 3-i ülésén dönt arról, hogy jóváhagyja-e azt a költségcsökkentési progamot, amely szerint 2024-ig dolgozóik egynegyedét elbocsátanák és fiókjaik majdnem felét bezárnák.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Újabb többezres leépítést jelentett be a német nagybank

Infostart / MTI

Németország egyik vezető bankja, a Commerzbank 2030-ig további mintegy 3 ezer munkahelyet számol föl a már bejelentett leépítéseken felül – közölte a pénzintézet pénteken.

A Commerzbank 2025 végén 39 867 embert foglalkoztatott. A cég februárban azt közölte, hogy 2027 végéig 3900 dolgozójától válik meg, jórészt Németországban. Akkor a bank jelezte, hogy külföldön bővíti létszámát, különösen lengyelországi leányvállalatánál, az mBanknál és ázsiai részlegeinél.

A Commerzbank az idei első negyedévben mintegy 1,36 milliárd euró üzemi nyereséget és 913 millió euró adózott eredményt ért el, ami mintegy 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

A Commerzbank a múlt évet a jelentős szerkezetátalakítási költségek ellenére 2,6 milliárd euró adózott eredménnyel zárta, ami alig maradt el a 2025. évi 2,7 milliárd eurótól.

A pénzintézet mintegy 200 millió euróval 3,4 milliárd euróra emelte meg az idei évre vonatkozó nyereség-előrejelzését.

A legnagyobb botrányok még nem is kerültek nyilvánosságra a Real Madridnál

Válságos helyzetben készül a Real Madrid a vasárnapi el Clásicóra. Akadtak már nehéz időszakok a jövő márciusban már 125 éves klub életében, a mostani az egyik legnehezebb. A „királyi klub” szinte biztosan címnyerés nélkül zárja sorozatban a második szezonját, miközben a csapategység megbomlott, a vezetőedző tekintélye elillant, a szurkolótábor pedig egyre elégedetlenebb.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton helyett

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter a jelöltségtől visszalépő sógora helyett,
 

Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítaná át az Akadémiát az új elnök? Pósfai Mihály, Inforádió, Aréna
A békét is túlélheti az iráni rezsim? Szalai Máté, Inforádió, Aréna
 
Totálisan összeomlott Moszkva tűzszünete, Ukrajna megtalálta az oroszok gyenge pontját – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország május 8. és 10. között tűzszünetet hirdetett, a második világháborús győzelem 81. évfordulója miatt – jelentette az orosz TASzSz hírügynökség a Reuters beszámolója szerint. Az ukrán elnök máris élesen bírálta a lépést. A Ria Novosztyi számolt be az orosz védelmi minisztérium közleményéről, amiben az egyoldalúan kihirdetett tűzszünet összeomlására adott válaszreakciókról beszélnek. Ukrán drónok május 7-én éjjel egy katonai logisztikai létesítményt támadtak meg a Moszkvai területen található Naro-Fominszkban. A Telegramon megjelent információk szerint a Nara termelési és logisztikai komplexumot érte találat. Ez a létesítmény az orosz védelmi minisztérium ellátóbázisaként és elosztóközpontjaként működik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Műholdképek rántották le a leplet Kim Dzsong Un nagy titkáról: kiderült az elhallgatott igazság az orosz-ukrán háborúról

Mintegy 2300 észak-koreai katona neve szerepel egy Phenjanban nemrég felavatott emlékművön...

Iran accuses US of 'reckless military adventure'

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says the US opts for a "reckless military adventure" every time a "diplomatic solution is on the table".

