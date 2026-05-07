A steaming, glowing mass of smoke stacks and distillation towers connected by conduit and pipe racks towers in the early morning light in front of the Port of Los Angeles.
Nyitókép: Hal Bergman/Getty Images

Egy szerb cég is jelezte, hogy megvenné a Szerbiai Kőolajipari Vállalatot, az orosz tulajdonos tagad

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szóban forgó céget csak tavaly alapították, de a dupláját ajánlja a Szerbiai Kőolajipari Vállalatért (NIS) annak, mint amit a Mol ajánlott.

Egy tavaly alapított szerbiai vállalat kétmilliárd eurót (mintegy 719 milliárd forint), azaz a Mol ajánlatának a dupláját kínálja a Gazpromnyeftnek a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) részvényeinek 56,15 százalékáért, az orosz többségi tulajdonos azonban tagadja, hogy a Molon kívül mással is tárgyalna az eladásról – közölte a Danas szerb napilap az internetes oldalán csütörtökön a Reuters brit hírügynökség információira hivatkozva.

Az ajánlatot a tavaly nyáron alapított KFT Senator Treasury G.T.7 Two LLC nevű vállalat tette, és a cég tulajdonosa, Ranko Mimovic szerint az orosz fél azt „elvben elfogadta”.

A Gazpromnyeft közleménye szerint viszont a cég aktívan készíti elő részesedésének eladását a magyar Molnak, és jelenleg nem folytat más tárgyalásokat ebben az ügyben.

A híradás szerint a Senator vállalat tavaly október 30-án nyújtott be kérelmet az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalának (OFAC) annak érdekében, hogy engedélyt kapjon a NIS többségi tulajdonának megvásárlására, és november 4-én tájékoztatta terveiről a Gazpromnyeftet is. Az OFAC honlapja szerint a kérelem „elbírálás alatt áll”.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport idén január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az OFAC által kiadott tárgyalási engedély szerint a teljes folyamatnak május 22-ig le kell zárulnia.

Aleksandar Vucic szerb elnök korábban közölte: a Mol mintegy egymilliárd eurót (több mint 359 milliárd forintot) fizetne a NIS részvényeiért.

Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter kedden kijelentette, jól haladnak a tárgyalások a NIS orosz többségi tulajdonosa és a Mol magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16. körül lezárulhatnak. A miniszter hangsúlyozta, hogy a NIS Szerbia számára kritikus jelentőségű energetikai infrastruktúra. Kiemelte, hogy kulcskérdés a pancsovai finomító működése, és annak biztosítása, hogy a Mol meghatározott éves feldolgozási szintet vállaljon.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Megindult a tőke Magyarországra: 2018 óta nem látott pénz ömlött ingatlanokba

Kiemelkedő teljesítményt nyújtott Magyarországi befektetési ingatlanpiaca az első negyedévben - írja regionális elemzésében a Colliers. Lengyelország tovább erősítette piaci pozícióját, míg Csehország és Szlovákia a kiugró 2025-ös teljesítmény után némileg visszaesett. Hazánkban a befektetési volumen az első három hónapban meghaladta a 325 millió eurót, ami az egy évvel korábbi közel kétszerese és 2018 óta a legerősebb évkezdetet mutatja.

Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.

Az Arsenal szurkolói komoly logisztikai és pénzügyi kihívással néznek szembe, ha ki szeretnének jutni a Bajnokok Ligája budapesti döntőjére.

Hantavirus-hit cruise ship on way to Canary Islands after three evacuated

A British man is among three evacuees sent to the Netherlands after displaying symptoms while aboard the MV Hondius.

