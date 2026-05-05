Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólalást hallgat az Ukrajnai háborúról tartott vitán az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. május 7-én.
20 milliárd eurót költene az AI-ra az EU – nem mindenki boldog

A kritikusok szerint nem így kellene ezt csinálni.

Sok kritikusa akadt az Európai Unió AI-terveinek, amelyek szerint nagyméretű adatközpontokat építenének az AI-modellek betanítására. A szakértők szerint nem biztos, hogy jó helyre menne az erre költendő 20 milliárd euró – írta meg a Politico.

A tervet Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be egy évvel korábban. Mint a cikkben olvasható, az EU eleve le van maradva az AI-ban az USA és Kína mögött amiatt, mert a szabályozásra fókuszált. Egy ilyen terv, amely a kritikusok szerint nem hatékony módon szállítaná a szükséges számítási kapacitást, viszont csak tovább hátráltatná az EU-t az ő véleményük szerint.

Az Európai Bizottság indoklása szerint Európának szüksége van a számítási kapacitásra, annak érdekében, hogy ne függjön más kontinensektől. Hozzáteszik, hogy a bizottság megfeszítve küzd azon, hogy számítási kapacitást juttasson a vezető technológiai szereplőkhöz, a startupokhoz és a kutatókhoz. Cél: az OpenAI és az Anthropic fejlesztette modellek szintjének megközelítése. Mint a bizottság közölte, elméletileg már 76 érdeklődés érkezett a projekt iránt.

Az EU részvételével építendő szerverközpontok mérete megközelítené a piaci szereplők, így például az OpenAI által tervezett projektek nagyságát. Az uniós tervek ötvöznék a magán- és az állami, illetve EU-s befektetéseket. Az utóbbi részéről 20 milliárd eurós alapot állítottak fel a tervek finanszírozására – teszik hozzá.

Mint a cikkben olvasható, Európában jelenleg nincsen a francia Mistralon kívül olyan AI-cég, amely hasznát tudná venni ezeknek a képességeknek. Ráadásul ők már elkezdtek saját maguk kiépíteni ilyen adatközpontokat. Emellett olyan hangok is vannak, amelyek szerint az új adatközpontok kiépítésével csak nőni fog Európa függősége az amerikai technológiától. Esélyes ugyanis, hogy a beszerelésre kerülő technikát nagyrészt az amerikai Szilícium-völgyben székelő Nvidia szállíthatná.

A Poltico azt is hozzáteszi, hogy a terv túl kis léptékű, túl későn jött, és nem tud versenybe szállni a világ más pontjain bejelentett projektekkel. Az EU 20 milliárd eurós befektetésével szemben az OpenAI (Amerikára fókuszálva) 500 milliárd dolláros beruházást jelentett be, miközben az Anthropic is 50 milliárd dolláros befektetésről adott hírt.

Haszontalan tudásuk miatt rettegnek a most érettségizők az AI-tól és az okosrobotoktól
Hétfőn 148 ezer magyar diák érettségizik, újabb fiatalok, akik retteghetnek attól, lesz-e munkahelyük, kell-e még a tudásuk 5 év múlva? 922 ezer átalakuló magyar munkahely, sötét gyárak és robotok, amelyek egymástól tanulnak. Előttünk egy társadalom, amelyet senki nem készített fel minderre és már nem a végrehajtás sebessége, hanem a stratégiai szemlélet lesz a legkeresettebb képesség.
Elemző: el kell kerülni, hogy hirtelen törés következzen be Európa és az Egyesült Államok kapcsolatában

Mivel Európa gazdasága a tét, kénytelen engedményeket tenni az amerikai NATO-partner iráni háborúja kapcsán, a Hormuzi-szorosban ugyanis valakinek valahogyan rendet kell teremtenie. Ez is látszik most az európai hangnemváltáson Csiki Varga Tamás, a Stratégia- és Védelemkonzultációs Csoport elemzője szerint, aki az InfoRádióban ki is fejtette gondolatait.
 

Fodor Gábor szerint azzal a paradox helyzettel kell szembenéznie a Fidesznek, hogy egyrészt Orbán Viktor a párt összetartó ereje, másfelől ő a vereség első számú felelőse – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője.
 

Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Nem indult jól a hét a világ tőkepiacain, a vezető amerikai és európai részvényindexek is estek hétfőn, miután a Hormuzi-szorosnál újra nő a feszültség az Egyesült Államok és Irán között. Kedden az ázsiai tőzsdék is jellemzően estek, miközben több fontos részvénypiac, így a japán, a kínai és a dél-koreai is zárva volt. Az európai részvénypiacok kedden mérsékelt emelkedéssel nyitottak, aztán nap közben egyre jobb lett a hangulat, és a nyitás után az amerikai piacok is felfelé vették az irányt. A befektetők az iráni eseményeken túl a vállalati gyorsjelentésekre is figyelnek.

Olasz autópálya matrica vásárlás: irány Olaszország, itt vannak a 2026-os matrica árak

Mennyibe kerül az autópálya Olaszországban 2026-ban? Tudj meg mindent az olasz útdíj idei változásairól, a fizetési módokról és a legfrissebb árakról.

US Secretary of State Marco Rubio says offensive stage of Iran war is 'over'

The UK maritime authority meanwhile reports a cargo vessel being struck "by an unknown projectile" in the Strait of Hormuz.

