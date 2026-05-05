20 milliárd eurót költene az AI-ra az EU – nem mindenki boldog

Sok kritikusa akadt az Európai Unió AI-terveinek, amelyek szerint nagyméretű adatközpontokat építenének az AI-modellek betanítására. A szakértők szerint nem biztos, hogy jó helyre menne az erre költendő 20 milliárd euró – írta meg a Politico.

A tervet Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök jelentette be egy évvel korábban. Mint a cikkben olvasható, az EU eleve le van maradva az AI-ban az USA és Kína mögött amiatt, mert a szabályozásra fókuszált. Egy ilyen terv, amely a kritikusok szerint nem hatékony módon szállítaná a szükséges számítási kapacitást, viszont csak tovább hátráltatná az EU-t az ő véleményük szerint.

Az Európai Bizottság indoklása szerint Európának szüksége van a számítási kapacitásra, annak érdekében, hogy ne függjön más kontinensektől. Hozzáteszik, hogy a bizottság megfeszítve küzd azon, hogy számítási kapacitást juttasson a vezető technológiai szereplőkhöz, a startupokhoz és a kutatókhoz. Cél: az OpenAI és az Anthropic fejlesztette modellek szintjének megközelítése. Mint a bizottság közölte, elméletileg már 76 érdeklődés érkezett a projekt iránt.

Az EU részvételével építendő szerverközpontok mérete megközelítené a piaci szereplők, így például az OpenAI által tervezett projektek nagyságát. Az uniós tervek ötvöznék a magán- és az állami, illetve EU-s befektetéseket. Az utóbbi részéről 20 milliárd eurós alapot állítottak fel a tervek finanszírozására – teszik hozzá.

Mint a cikkben olvasható, Európában jelenleg nincsen a francia Mistralon kívül olyan AI-cég, amely hasznát tudná venni ezeknek a képességeknek. Ráadásul ők már elkezdtek saját maguk kiépíteni ilyen adatközpontokat. Emellett olyan hangok is vannak, amelyek szerint az új adatközpontok kiépítésével csak nőni fog Európa függősége az amerikai technológiától. Esélyes ugyanis, hogy a beszerelésre kerülő technikát nagyrészt az amerikai Szilícium-völgyben székelő Nvidia szállíthatná.

A Poltico azt is hozzáteszi, hogy a terv túl kis léptékű, túl későn jött, és nem tud versenybe szállni a világ más pontjain bejelentett projektekkel. Az EU 20 milliárd eurós befektetésével szemben az OpenAI (Amerikára fókuszálva) 500 milliárd dolláros beruházást jelentett be, miközben az Anthropic is 50 milliárd dolláros befektetésről adott hírt.