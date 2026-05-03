Meglepő eredményre jutottak az AI-t vizsgáló kutatók

Arra jutottak kutatók az Internet Archive adatainak elemzése során, hogy a 2022 óta létrehozott weboldalak harmada AI-generált. A Stanfordtól, az Imperial College Londontól és az Internet Archivetól érkező szakértőcsapat azt is megállapította, hogy mindez az AI-generált szöveg derűsebbé és kevésbé bőbeszédűvé teszi az internetet – írta meg a 404 Media.
A kutatók hipotézise az volt, hogy az AI-generált szövegek elterjedése ahhoz vezethetett, hogy csökkent a szemantikai és stilisztikai sokszínűség és a tényszerűség is. 2025 közepére már az újonnan publikált weboldalak körülbelül 35 százaléka részben vagy egészben AI-generált volt.
Vizsgálatuk során hat tényezőt elemeztek, megvizsgálták, hogy:
- kevesebb lesz-e a nézőpontokból
- több lesz-e a hamis információkból
- kilúgozottabbnak és vidámabbnak tűnnek-e a szövegek
- elfelejti-e az AI a forrásait behivatkozni
- feldagasztja-e az AI a mondatokat
- eltünteti-e az AI az egyedi hangvételeket
Ebből a hat feltevésből kettő igazolódott be. Az AI valóban csökkentette a szemantikai sokszínűséget és növelte a pozitivitást, de nem vezetett a hazugságok elterjesztéséhez, vagy pedig a források elsikkadásához. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy az AI növelheti azon állítások számát, amiket nem is lehet ellenőrizni.