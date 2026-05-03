2026. május 3. vasárnap Irma, Tímea
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Meglepő eredményre jutottak az AI-t vizsgáló kutatók

Infostart

2022 óta elszabadult a mesterséges intelligencia használata.

Arra jutottak kutatók az Internet Archive adatainak elemzése során, hogy a 2022 óta létrehozott weboldalak harmada AI-generált. A Stanfordtól, az Imperial College Londontól és az Internet Archivetól érkező szakértőcsapat azt is megállapította, hogy mindez az AI-generált szöveg derűsebbé és kevésbé bőbeszédűvé teszi az internetet – írta meg a 404 Media.

A kutatók hipotézise az volt, hogy az AI-generált szövegek elterjedése ahhoz vezethetett, hogy csökkent a szemantikai és stilisztikai sokszínűség és a tényszerűség is. 2025 közepére már az újonnan publikált weboldalak körülbelül 35 százaléka részben vagy egészben AI-generált volt.

Vizsgálatuk során hat tényezőt elemeztek, megvizsgálták, hogy:

  • kevesebb lesz-e a nézőpontokból
  • több lesz-e a hamis információkból
  • kilúgozottabbnak és vidámabbnak tűnnek-e a szövegek
  • elfelejti-e az AI a forrásait behivatkozni
  • feldagasztja-e az AI a mondatokat
  • eltünteti-e az AI az egyedi hangvételeket

Ebből a hat feltevésből kettő igazolódott be. Az AI valóban csökkentette a szemantikai sokszínűséget és növelte a pozitivitást, de nem vezetett a hazugságok elterjesztéséhez, vagy pedig a források elsikkadásához. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy az AI növelheti azon állítások számát, amiket nem is lehet ellenőrizni.

Komoly változások a hazai lakáspiacon: megugrott az alkupozíció és nőtt az értékesítési idő

Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban már több idő kell a lakáseladásokhoz, miközben a vásárlók elérték a fizetőképességük felső határát. Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető elemzője az InfoRádióban azt mondta, megpihenni látszik a korábbi lendület a lakáspiacon. Azt gondolja, sokk függ attól, milyen tempóban növekednek a bérek és a reálkeresetek, mert ha olyan szinten maradnak, mint eddig, akkor további árnövekedés lehet.
A privátszféra védelméért kampányolók aggódva fogadták az arcfelismerő technológia újabb térnyerését. A Disney szórakoztatóipari cég kaliforniai vidámparkjaiban biometrikus – arcfelismerő – azonosítással gyorsítana fel a beléptetést és szűrné ki a hamis vagy üzérektől vett jegyekkel érkezőket.
 

Drámai pusztulás a magyar borászatban: a nyolcvanas években láttak utoljára ilyet

Több évtizede nem tapasztalt fagy pusztított az Alföldön május elsején. A rendkívüli hideg a térség szőlőültetvényeinek mintegy nyolcvan százalékán teljes fagykárt okozott. A természeti csapás legalább harmincmilliárd forintos veszteséget jelent a hazai borágazatnak, és családok sokaságát sodorja kilátástalan helyzetbe - írta meg az Agrárszektor.

Válaszcsapást forral az EU az amerikai vámemelésre: Németországot különösen feldühítette Trump rendelete

Az Európai Unió kész megvédeni az érdekeit, ha Donald Trump amerikai elnök valóra váltja a személy- és tehergépjárművekre vonatkozó vámemelési terveit.

Germany says US troop withdrawal 'foreseeable' as Trump warns of more 'cuts'

In the US, two senior Republicans voice concern over President Trump's decision to pull out 5,000 troops.

