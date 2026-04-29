2026. április 29. szerda Péter
Warner Bros. Discovery
Nyitókép: JHVEPhoto/Getty Images

Minden idők egyik legnagyobb felvásárlása lehet a Warner–Paramount ügylet – itt a történelmi lista

ELŐZMÉNYEK

A Warner Bros. részvényesei a múlt héten fogadták el a Paramount 111 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát.

Minden idők egyik legdrágább felvásárlása lehet a Warner Bros. Discovery és a Paramount összeolvadása. A nagy visszhangot kiváltó tranzakció mai dollárértéken számítva a 15. legnagyobb felvásárlási-összeolvadási ügylet lesz a történelemben – írja a G7.hu.

A portál emlékeztet, hogy a Warner Bros. részvényesei a múlt héten fogadták el a Paramount 111 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, az ügylet azonban még nem lefutott, további tárgyalási fordulók következnek más szereplők bevonásával.

A Dealroom összeállítása szerint a világtörténelem eddigi legnagyobb értékű cégfelvásárlása 1999-ben történt, amikor a Vodafone 373 milliárd dollárért vette meg a Mannesmannt, és így az iparág legnagyobb szereplője lett a brit távközlési cég.

A 15 legértékesebb tranzakciót összegyűjtő listán az első helyen álló a legrégebbi, az ügyletek kétharmada 2010 után történt.

A Paramount és a Warner Bros. Discovery február végén állapodott meg az üzlet feltételeiben. A két cég azzal számol, hogy a harmadik negyedévben sikerül tető alá hozni az ügyletet. A Warner Bros. Discovery tulajdonában van a többi között a Warner Bros. filmstúdió, az HBO televíziós csatorna és az HBO Max streaming-szolgáltató, valamint szórakoztató, sport- és hírcsatornák, köztük a CNN, a TNT Sports és a Discovery.

Az egyesülés négyre csökkentené a nagy amerikai filmstúdiók számát, így a kritikusok szerint kevesebb munkahely lesz és a fogyasztók számára kisebb választék lesz elérhető.

Az iráni félelmek és a Fed-döntés uralta ma a kereskedést Amerikában

Pörögnek az események a tőzsdéken, az amerikai technológiai szektor tegnap megszenvedte, hogy lapinformációk szerint az OpenAI nem tudta teljesíteni belső bevételi és felhasználói céljait. A szektor emellett újabb teszt elé néz ma, hiszen többek között az Alphabet, az Amazon, és a Meta is ma teszi közzé első negyedéves számait. Ráadásul a Fed kamatdöntése is ma lesz, amin a piaci várakozások szerint tartani fogják a kamatszintet. Az iráni háborúról pedig még nem is beszéltünk, ahol továbbra is nagy a bizonytalanság a háború lezárása kapcsán, és lapértesülések szerint Donald Trump már a Hormuzi-szoros hosszabb távú blokádjára készül. Ráadásul az olajpiaci helyzet az is komplikálja, hogy az Egyesül Arab Emírségek tegnap bejelentette kilépését az OPEC-ből, a világ legnagyobb olajtermelőit koordináló szervezetből. A tőzsdéken eközben óvatosság látszik, az USA-ban és Európában kis mértékben estek a tőzsdék, és a nap végére a magyar tőzsde is lefordult. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 18. héten, 2026-ban

Kihúzták a Skandináv lottó 2026/18. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyereményt.

Police declare terrorist incident after two Jewish men stabbed in north London

A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder. The victims, aged 76 and 34, are in a stable condition, police say.

