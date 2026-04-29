Minden idők egyik legnagyobb felvásárlása lehet a Warner–Paramount ügylet – itt a történelmi lista

Minden idők egyik legdrágább felvásárlása lehet a Warner Bros. Discovery és a Paramount összeolvadása. A nagy visszhangot kiváltó tranzakció mai dollárértéken számítva a 15. legnagyobb felvásárlási-összeolvadási ügylet lesz a történelemben – írja a G7.hu.

A portál emlékeztet, hogy a Warner Bros. részvényesei a múlt héten fogadták el a Paramount 111 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, az ügylet azonban még nem lefutott, további tárgyalási fordulók következnek más szereplők bevonásával.

A Dealroom összeállítása szerint a világtörténelem eddigi legnagyobb értékű cégfelvásárlása 1999-ben történt, amikor a Vodafone 373 milliárd dollárért vette meg a Mannesmannt, és így az iparág legnagyobb szereplője lett a brit távközlési cég.

A 15 legértékesebb tranzakciót összegyűjtő listán az első helyen álló a legrégebbi, az ügyletek kétharmada 2010 után történt.

A Paramount és a Warner Bros. Discovery február végén állapodott meg az üzlet feltételeiben. A két cég azzal számol, hogy a harmadik negyedévben sikerül tető alá hozni az ügyletet. A Warner Bros. Discovery tulajdonában van a többi között a Warner Bros. filmstúdió, az HBO televíziós csatorna és az HBO Max streaming-szolgáltató, valamint szórakoztató, sport- és hírcsatornák, köztük a CNN, a TNT Sports és a Discovery.

Az egyesülés négyre csökkentené a nagy amerikai filmstúdiók számát, így a kritikusok szerint kevesebb munkahely lesz és a fogyasztók számára kisebb választék lesz elérhető.