two young businessmen shaking hands
Nyitókép: Peshkova/Getty Images

Így néz ki a Warner Bros. eladása a felfoghatatlan számok nyelvén

Infostart / MTI

A Warner Bros. Discovery (WBD) részvényesei elsöprő többséggel támogatták a vállalat eladását részvényenként 31 dolláros árfolyamon a Paramount Skydance Corp.-nak összesen 110 milliárd dollárért, ami már a cég adósságát is tartalmazza.

A Paramount és a WBD február végén állapodott meg az üzlet feltételeiben. A WBD igazgatótanácsa azonban a továbblépés előtt megszavaztatta a részvényeseit is.

A megállapodás szerint a Paramount 7 milliárd dolláros büntetést fizet a WBD-nek, ha a szabályozó hatóságok megakadályozzák az üzletet. Tartalmaz továbbá egy negyedéves prémiumot is, részvényenként 25 centet is, amennyiben az ügyletet nem zárják le szeptember 30-ig.

A két cég azzal számol, hogy a harmadik negyedévben sikerül tető alá hozni az ügyletet.

A WBD tulajdonában van többek között a Warner Bros. filmstúdió, az HBO televíziós csatorna és az HBO Max streaming szolgáltatás, valamint szórakoztató, sport- és hírcsatornák, köztük a CNN, a TNT Sports és a Discovery.

Az egyesülés négyre csökkentené a nagy amerikai filmstúdiók számát, kevesebb munkahely lenne és a fogyasztók számára kisebb a választék – vélte az a több mint négyezer filmes szakember, akik nyílt levélben szólították föl Rob Bonta kaliforniai főügyészt, hogy fontolja meg az egyesülés megakadályozását jogi úton.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

Gulyás Gergely: az új tiszás többség inkább egy „NER-hard”

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Magyar Péter megnevezte miniszterelnök-helyettesét

Az új egészségügyi miniszter szerint az életmentő gyógyszerekről szóló döntések nem lehetnek „fekete dobozban”

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

Teljes átvilágítást helyezett kilátásba a honvédségnél a leendő miniszter

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Ez lehet az évtized legjobb befektetése: szinte senki sem figyel az iráni krízis rejtett nyertesére

A Hormuzi-szoros lezárása alapjaiban változtatja meg a világgazdasági előrejelzéseket és a tőzsdei várakozásokat. De amíg a legtöbben az infláció alakulására, az olajárak ugrására és az energiacégek részvényeire figyelnek, aközben a háttérben éppen most bontakozik ki egy példátlanul izgalmas befektetési lehetőség. Még nem erről szólnak a hírek, nincs ezzel tele a sajtó – aki időben lép, annak akár nagyon is bejöhet ez a sztori. Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról

&quot;A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz&quot; - mondta el Orbán Viktor.

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north, in what has been described as the largest jihadist attack in years.

2026. április 25. 17:54
Kapitány István: bizalomépítéssel évi ezermilliárd is megspórolható
2026. április 25. 15:14
Egy fokkal lejjebb került Szlovákia
