Így néz ki a Warner Bros. eladása a felfoghatatlan számok nyelvén

A Paramount és a WBD február végén állapodott meg az üzlet feltételeiben. A WBD igazgatótanácsa azonban a továbblépés előtt megszavaztatta a részvényeseit is.

A megállapodás szerint a Paramount 7 milliárd dolláros büntetést fizet a WBD-nek, ha a szabályozó hatóságok megakadályozzák az üzletet. Tartalmaz továbbá egy negyedéves prémiumot is, részvényenként 25 centet is, amennyiben az ügyletet nem zárják le szeptember 30-ig.

A két cég azzal számol, hogy a harmadik negyedévben sikerül tető alá hozni az ügyletet.

A WBD tulajdonában van többek között a Warner Bros. filmstúdió, az HBO televíziós csatorna és az HBO Max streaming szolgáltatás, valamint szórakoztató, sport- és hírcsatornák, köztük a CNN, a TNT Sports és a Discovery.

Az egyesülés négyre csökkentené a nagy amerikai filmstúdiók számát, kevesebb munkahely lenne és a fogyasztók számára kisebb a választék – vélte az a több mint négyezer filmes szakember, akik nyílt levélben szólították föl Rob Bonta kaliforniai főügyészt, hogy fontolja meg az egyesülés megakadályozását jogi úton.