Trump szerint a CNN tévécsatornát el kell adni

Infostart / MTI

A CNN tévécsatornát el kell adni, akár a Warner Bros Discovery médiacég egészének az eladása keretében, akár külön is - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva.

Az elnök a Warner Bros Discovery körüli felvásárlási küzdelemmel kapcsolatban hozta szóba a CNN tévécsatornát, amelyet ismét "fake news" hálózatnak és a legalacsonyabb nézettségű csatornák egyikének nevezett.

A Warner Bros Discovery (WBD) társaságra két különböző konstrukcióban él felvásárlási ajánlat.

A Netflix ajánlata - amelyet a WBD igazgatósága a múlt héten elfogadott - kizárólag a prémium aktívákra, az HBO-ra, a Warner Bros. stúdiókra és streaming szolgáltatásokra vonatkozik, a kábelhálózatokat - köztük a CNN-t, a TNT-t és a TBS-t - egy különálló cégbe szerveznék ki még a fúzió előtt.

Ezzel szemben a Paramount Global és a Skydance által vezetett konzorcium hétfőn ellenséges felvásárlási ajánlatot tett készpénzben a teljes WBD-re. A terv szerint ebben a konstrukcióban a CNN-t a CBS News csatornával olvasztanák össze.

Az ügy jelenleg is folyamatban van, a WBD igazgatósága még nem hozott végleges döntést a két ajánlat között.

