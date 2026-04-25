2026. április 25. szombat
Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Infostart / InfoRádió

Az Európai Unió atomenergia-ellenes politikája hibás volt, és lassan a közösség vezetői is beismerik, hogy fordulatra van szükség – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.

Az európai politikai vezetésben – mind a szakmai szervezetek, mind a társadalmai elvárások miatt – tulajdonképpen már megfogalmazódott, hogy egyes ideológia vezérelt célkitűzéseket, mint például az atomenergia-ellenességet, az Európai Unió vetkőzze le, és egy sokkal pragmatikusabb hozzáállást kezdjen el képviselni – fogalmazott az InfoRádióban Hortay Olivér.

Mint mondta, hogy a 70-es évek nagy olajválságait követően felértékelődtek azok a technológiák, amelyek közvetlenül nem érintettek a szén-hidrogén-ellátásban, így a nukleáris technológia is, és szerinte most is hasonlót élünk meg. Ezért – mint folytatta – a közép- és hosszú távú stratégiákban az elektrifikáció várhatóan még a korábbiaknál is jobban felértékelődik, ha pedig ez megtörténik, akkor „egyre több és több olyan kapacitásra lesz szüksége az Európai Uniónak és az egész világnak, amely képes ezeket az igényeket ellátni”.

A nukleáris technológia, az atomerőművek egy nagyon fontos bázisát, alapkövét jelenthetik a villamosenergia-ellátásnak, ráadásul mindezt úgy, hogy fajlagosan alacsony károsanyag-kibocsátás mellett működtethetőek, tehát a korábbi zöld célokat sem kell feltétlenül teljesen elengedni – mondta a Századvég energia- és klímapolitikai üzletág vezetője, aki szerint az egy

jó hír, hogy az EU vezetésében is egyre többen beismerik, hogy az elmúlt évek atomenergia-ellenes politikája zsákutca volt, és fordulat szükséges.

Hogy mennyi idő és milyen lépésekre lenne szükség, hogy az atomenergia újra számottevő hányada legyen az európai energiamixnek, azzal kapcsolatban a szakértő úgy fogalmazott, hogy az egyes tagállamok helyzete nagyon különböző.

Vannak egyrészt olyan országok, ahol igazából nem történt meg a hátraarc, viszont vannak nehezebb szituációban lévők, amelyek nagyon messzire mentek az atomenergia-ellenességben és működő atomerőműveket zártak be. Ezekben az országokban, különösen Németországban kérdéses, hogy egyáltalán ez a típusú visszatérés, amit most már az Európai Bizottság elnök is szorgalmaz, ez egyáltalán megtörténik, megtörténhet-e – tette hozzá.

Hortay Olivér úgy véli, hogy a német vezetés legalábbis még mindig megosztott ebben a tekintetben; a kancellár például egy-másfél héttel egy nyilatkozatában egyfelől beismerte, hogy hiba volt bezárni az atomerőműveket, viszont kategorikusan kizárta, hogy akár annak a vizsgálata elindulhasson, hogy a bezárt atomerőművek újraindíthatóak-e, és hogyha igen, akkor milyen feltételekkel, vagy akár, hogy új létesítmények születhessenek, épülhessenek a következő időszakban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó. S. Gergő készítette.

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Az Európai Unió atomenergia-ellenes politikája hibás volt, és lassan a közösség vezetői is beismerik, hogy fordulatra van szükség – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek.

Mutatjuk, elvitte-e valaki a 200 millió forintos főnyereményt a 17. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

