Foci-vb, nyitónap! – plusz a Fradi is játszik a BL-ben ma: sport a tévében

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
15.40: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 5. szakasz
21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság
Duna World
19.00: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, elődöntő, Ferencváros–Barceloneta
Sport 1
19.00: Darts, világkupa, Frankfurt
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Minnesota Twins
Eurosport 1
15.20: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 5. szakasz
19.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, hyperpole
22.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, 4. szabadedzés
Eurosport 2
14.30: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, 3. szabadedzés
21.00: Golf, PGA Tour, kanadai nyílt bajnokság