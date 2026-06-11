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Nyitókép: by sonmez/Getty Images

Foci-vb, nyitónap! – plusz a Fradi is játszik a BL-ben ma: sport a tévében

Infostart / MTI

Mostantól „mindent visz” a labdarúgó-világbajnokság a televízióban, de azért a Fradi meccse a vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjében is érdekes lehet – íme a mai élő sportközvetítések.

A csütörtöki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

15.40: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 5. szakasz

21.00: Labdarúgás, világbajnokság, csoportkör, Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság

Duna World

19.00: Vízilabda, férfi Bajnokok Ligája, elődöntő, Ferencváros–Barceloneta

Sport 1

19.00: Darts, világkupa, Frankfurt

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

19.00: Baseball, MLB, alapszakasz, Detroit Tigers-Minnesota Twins

Eurosport 1

15.20: Országúti kerékpár, Tour Auvergne Rhone-Alpes, 5. szakasz

19.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, hyperpole

22.45: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, 4. szabadedzés

Eurosport 2

14.30: Autósport, Le Mans-i 24 órás verseny, 3. szabadedzés

21.00: Golf, PGA Tour, kanadai nyílt bajnokság

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Kezdőlap    Sport    Foci-vb, nyitónap! – plusz a Fradi is játszik a BL-ben ma: sport a tévében

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